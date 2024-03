Thủ tướng Úc: 1.000 lao động Việt Nam sang Úc làm việc trong năm nay

Sau khi rời phòng hội đàm với Tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước sáng nay 7.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese nét mặt rạng rỡ bước vào cuộc họp báo chung.

Thủ tướng Anthony Albanese gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính là "người bạn của tôi". Ông nói: "Tôi rất vinh dự đón người bạn của tôi, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tại thủ đô Canberra. Tôi tin tưởng rằng những chuyến thăm như thế này sẽ tiếp thêm sinh lực cho mối quan hệ Úc - Việt Nam".

Hai Thủ tướng họp báo chung sau buổi hội đàm thành công NHẬT BẮC

Theo Thủ tướng Anthony Albanese, việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ đưa Úc và Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nhau. "Điều đó cũng phản ánh tham vọng chung của chúng ta cho tương lai", ông nói.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, hai Thủ tướng đã thảo luận hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan hệ đối tác, hợp tác về biến đổi khí hậu và năng lượng, chuyển đổi và đổi mới kỹ thuật số, thương mại và đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và quốc phòng.

Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu tại buổi họp báo NHẬT BẮC

Thủ tướng Anthony Albanese thông tin, năm 2022, theo số liệu mới nhất, thương mại giữa Úc và Việt Nam đạt 25,7 tỉ AUD. Con số này tăng 75% chỉ trong hai năm kể từ năm 2020 và đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của Úc.

Thủ tướng Úc cũng cho biết, Chính phủ Úc đã công bố việc mở rộng chương trình hỗ trợ các công ty công nghệ Úc tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu tại các thị trường mới.

Ngoài ra, Úc và Việt Nam vừa ký một thỏa thuận hỗ trợ cải thiện việc thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư.

"Tôi vui mừng thông báo rằng các thỏa thuận thực hiện đã được thống nhất nhằm tạo điều kiện cho 1.000 lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, các công nhân dự kiến sẽ bắt đầu đến Úc trong năm nay", Thủ tướng Anthony Albanese thông báo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ thông tin với báo giới NHẬT BẮC

Tiếp lời Thủ tướng Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện ngày hôm nay, Việt Nam và Úc đã bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương.

Quan hệ đó không chỉ góp phần làm cho tin cậy chính trị ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn; hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn; giao lưu nhân dân gắn kết chặt chẽ hơn, mà còn giúp củng cố hơn hợp tác về khí hậu, môi trường, năng lượng, cũng như mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mới, tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.