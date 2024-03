Thủ tướng đề nghị xem xét đàm phán ký Hiệp định kinh tế số ASEAN - Úc

Sáng nay 6.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Úc tại Melbourne, Úc. Hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Úc cùng nhìn lại quan hệ nửa thế kỷ qua và đề ra tầm nhìn cũng như định hướng phát triển quan hệ thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội nghị; đánh giá cao quan hệ gần gũi và lâu đời giữa ASEAN và Úc cùng sự hợp tác, hỗ trợ của quốc gia này với ASEAN 50 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị NHẬT BẮC

"Khoảng cách địa lý giữa Úc và Đông Nam Á không thay đổi, nhưng quan hệ ASEAN - Úc hiện đang gần gũi và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Thủ tướng nhìn nhận. Theo Thủ tướng, Úc giờ đây không chỉ là láng giềng mà còn là một trong 5 Đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN, tin cậy về chính trị, gắn kết về an ninh và chia sẻ về thịnh vượng.

Tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong tương lai, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề xuất "3 đột phá", "3 tăng cường" trong thời gian tới.

Thứ nhất, hai bên cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững. Thủ tướng nhận định, đây là trọng tâm và động lực phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc.

Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Úc - New Zealand và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực; thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới, từ đó thúc đẩy hoạt động về logistics, vận tải và kinh tế biển.

Các nhà lãnh đạo tại Phiên họp hẹp NHẬT BẮC

Thứ hai là đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động. "Giáo dục và đào tạo hiện là điểm sáng trong hợp tác ASEAN - Úc với nhiều sáng kiến, dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề nghiệp cho ASEAN", Thủ tướng đánh giá và hoan nghênh Chương trình học bổng mới thuộc Sáng kiến "Úc vì tương lai ASEAN".

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động kỹ năng của ASEAN làm việc tại Úc, nhất là trong các lĩnh vực Úc có nhu cầu. Thủ tướng nói, hai bên cần sớm lập cơ chế tham vấn để trao đổi, đề xuất các biện pháp cụ thể về vấn đề này.

Thứ ba là đột phá trong hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, những ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…, đưa các lĩnh vực này trở thành các động lực tăng trưởng mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc.

Đánh giá cao Úc đã hỗ trợ ASEAN chuẩn bị đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA), Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét đàm phán ký Hiệp định kinh tế số ASEAN - Úc sau khi Hiệp định DEFA được hoàn tất.

Vẫn tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề xuất "3 tăng cường" trong đó có tăng tin cậy chính trị, hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực.

Quang cảnh phiên họp toàn thể NHẬT BẮC

Cùng đó là tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vì phát triển bao trùm, bền vững, nhất là trong các dự án kết nối hạ tầng chiến lược, giúp tạo chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội tại các tiểu vùng nghèo, chậm phát triển của ASEAN.

Tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt tại Úc nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, đồng cảm và gắn kết, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai bên, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài, bền chặt cho quan hệ hai bên.

Tại phiên họp hẹp, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, cộng hưởng nguồn lực và cùng nhau hành động vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững trong tương lai, Thủ tướng đề xuất "3 cùng" giữa ASEAN và Úc để thúc đẩy tầm nhìn khu vực với 3 khía cạnh.

Cụ thể, cùng xây dựng một khu vực đoàn kết và tự cường, có khả năng chống chịu trước những cú sốc, biến động từ cả bên trong và bên ngoài và tận dụng hiệu quả các xu thế mới, đột phá như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, trí tuệ nhân tạo… để đẩy nhanh tăng trưởng toàn diện, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng thúc đẩy một khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử dựa trên luật lệ, trong đó các nước tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN và thúc đẩy xây dựng các quy tắc và chuẩn mực ứng xử mới, trong đó có COC thực sự thực chất, hiệu quả, góp phần đưa Biển Đông trở thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cùng xây dựng, định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, đề cao chủ nghĩa đa phương với ASEAN đóng vai trò trung tâm, là nhân tố nòng cốt giúp quy tụ và hài hòa lợi ích giữa các nước lớn.