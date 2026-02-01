Thủ tướng và 2 phó thủ tướng có thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ẢNH: NHẬT BẮC

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng là Phó trưởng ban thường trực; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng là phó ban.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng;

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr; Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; đại diện Lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Ủy viên Ban Chỉ đạo có Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Nguyễn Thúy Chinh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, ủy viên Ban Chỉ đạo còn có Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa; trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn.

Ban Chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Sáng nay 1.2, Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ nhất xác định các vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Tại Nghị quyết 79, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định cụ thể và toàn diện.

Theo đó, nền tảng kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối, gồm 9 thành tố chủ yếu: đất đai và tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.