Thủ tướng và phu nhân chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp tết Nguyên đán 2023

Tối 9.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao do Chính phủ tổ chức nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023 của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thế giới của chúng ta trải qua năm 2022 với rất nhiều biến động phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức.

Từ đó các quốc gia càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau, giữa các nền kinh tế; cùng nhau hợp tác, phối hợp hành động với cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Cũng nhờ đó mà đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát; hầu hết các quốc gia đã mở cửa trở lại và thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng khẳng định, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15%, GDP cả năm tăng 8,02%; các cân đối lớn được bảo đảm.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường.

Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, với tinh thần hợp tác quốc tế cao đẹp, cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ kịp thời, có ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện để Việt Nam phòng chống dịch, mở cửa và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian vừa qua.





Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, bước sang năm 2023, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng của mỗi chúng ta. Song, chặng đường hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Thủ tướng bày tỏ, mỗi quốc gia có thể có sự khác biệt, giống như trong gia đình mỗi người có thể có tính cách khác nhau nhưng, chúng ta có cùng chung khát vọng, tầm nhìn, niềm tin, hy vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bao trùm, bình đẳng, toàn diện.

Thủ tướng cho rằng, cần có những giải pháp chính sách kịp thời, phù hợp với bối cảnh từng quốc gia trên nguyên tắc chia sẻ, hỗ trợ, thấu hiểu và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân mỗi nước. Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và thế giới.

Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đang đến gần, nhắc đến câu nói của người Việt "trăm nghe không bằng một thấy", Thủ tướng chúc các vị đại sứ, đại biện, trưởng cơ quan đại diện sẽ có dịp tham dự nhiều hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thưởng thức văn hóa ẩm thực, âm nhạc phong phú, tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam; để thực sự cảm nhận, chia sẻ, thấu hiểu và yêu mến đất nước, con người Việt Nam nhiều hơn.

Tại buổi tiệc, thay mặt đoàn ngoại giao, ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, bày tỏ sự cảm kích với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cơ quan hữu quan Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ, lòng mến khách và tình bạn thân thiết đã dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống. Điều đó khiến cá nhân ông cũng như rất nhiều thành viên của đoàn ngoại giao ngày càng gắn bó, yêu mến đất nước Việt Nam.

Đoàn ngoại giao cũng quyết tâm tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển bền vững.