Thời sự

Thủ tướng: VNPT phải là lực lượng nòng cốt phòng chống chiến tranh mạng

Thu Hằng
Thu Hằng
06/09/2025 19:52 GMT+7

Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phải là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Đó là yêu cầu Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra đối với Tập đoàn VNPT tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống VNPT và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động diễn ra chiều 6.9.

Thủ tướng: VNPT phải là lực lượng nòng cốt phòng chống chiến tranh mạng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định sự tiến bộ trong hành trình 80 năm qua của VNPT là không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ đời sống nhân dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thủ tướng khái quát 5 thành tựu chính của ngành, đó là đóng góp đắc lực, hiệu quả vào các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; góp phần tăng cường quốc phòng an ninh và chủ quyền số của đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vị thế Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Từ nhà cung cấp viễn thông truyền thống, VNPT trở thành tập đoàn hàng đầu về công nghệ số của đất nước, luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực đóng góp quan trọng vào các chiến lược đột phá về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đất nước".

 Tạo ra những sản phẩm made in Việt Nam có tính cạnh tranh cao

Trước bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo…, Thủ tướng nêu rõ, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho quốc gia cũng như doanh nghiệp. Do đó, VNPT phải phát huy vai trò gương mẫu đi đầu như đã làm trong 80 năm qua.

"VNPT cần nghiên cứu ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán dám nghĩ dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua chính mình với một tinh thần đề cao trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm, lấy con người là trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực và KH-CN làm nền tảng", Thủ tướng gửi gắm.

Thủ tướng tin tưởng VNPT trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số là chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng hạ tầng số, trụ cột quốc gia, tiếp tục đổi mới sáng tạo.

Để đạt các mục tiêu trên, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay, Thủ tướng cho rằng VNPT cần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

"Tôi rất mong thế hệ ngày nay của VNPT phải hơn các thế hệ cha anh. Với cách tiếp cận, phản ứng linh hoạt, VNPT cần nghiên cứu hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm made in Việt Nam có tính cạnh tranh cao", Thủ tướng bày tỏ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị VNPT chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng hành hỗ trợ start- up công nghệ tạo ra các sản phẩm dịch vụ, giải pháp sản xuất tại Việt Nam. VNPT cần trở thành bệ phóng cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và gắn kết với nền kinh tế.

Thủ tướng: VNPT phải là lực lượng nòng cốt phòng chống chiến tranh mạng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn VNPT

ẢNH: THÚY QUỲNH

Với vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, VNPT cần thúc đẩy xây dựng hạ tầng số, phát triển hạ tầng số quốc gia đảm bảo thông suốt từ T.Ư đến địa phương, phát triển các nền tảng số dùng chung phục vụ hiệu quả, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền

Thủ tướng yêu cầu VNPT gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt mục tiêu đề ra.

"VNPT phải là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng", Thủ tướng nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho VNPT. Đây là lần thứ 2, tập đoàn vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này; nhằm ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

VNPT tiếp nối truyền thống tiên phong

VNPT tiếp nối truyền thống tiên phong

Từ 'Ban giao thông chuyên môn' khởi sinh trong những tháng ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8 sục sôi, đến ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam mang nhiều trọng trách để đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc số hóa mạnh mẽ hôm nay là cả một hành trình rất dài.

