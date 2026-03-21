Thủ tướng: Xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ

Sáng 21.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng lưu ý, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ đúc rút phương châm hành động thời gian tới với 28 chữ: Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền.

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu quan trọng: ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan.

Thủ tướng cũng lưu ý tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, trình Quốc hội thông qua luật An ninh dữ liệu, các nghị định hướng dẫn thi hành luật An ninh mạng.