Thủ tướng yêu cầu chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sáng 18.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Thủ tướng lưu ý cần có báo cáo đầy đủ về chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về lựa chọn đối tác công nghệ. Đồng thời, bộ đang tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập hồ sơ mời thầu xong trong tháng 3, lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2026.

Về giải phóng mặt bằng, 15/15 địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực rà soát, kiểm đếm khối lượng giải phóng mặt bằng, di dời đường điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển…).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai đồng bộ các dự án thành phần 1 (về đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4; hoàn thành quy hoạch trong năm 2026. Giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Về các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến (trong đó 4 tuyến dự kiến khởi công trong năm 2026) và đang triển khai thực hiện 3 tuyến; TP.HCM đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư 6 tuyến giai đoạn 2026 - 2030.

Cho ý kiến cụ thể với các dự án, Thủ tướng nêu rõ, với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng; trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi; triển khai xây dựng hạ tầng kết nối.

Với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, các địa phương tích cực hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch. Với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, hoàn thành thủ tục giao địa phương làm chủ đầu tư, cơ quan chủ quản dự án, nếu có vướng mắc thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ.

Về các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, các vướng mắc đã được tháo gỡ; các bộ, ngành, địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc còn lại, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay.

Thủ tướng lưu ý TP.HCM đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM. Với các tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trước ngày 20.3. Bộ Công thương hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt trong tháng 3, đồng thời tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền.