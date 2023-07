Thủ tướng yêu cầu chủ động phòng, chống sạt lở

Công điện nêu: Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở bờ sông, bờ biển liên tiếp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Trung bộ, sạt lở đất do mưa lớn xảy ra ở miền núi phía bắc, Trung bộ và Tây nguyên đã gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng. Thủ tướng đã có các văn bản chỉ đạo về phòng, chống sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Để chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng.

* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay mây giông đang phát triển trên khu vực bắc Biển Đông và vịnh Thái Lan. Dự báo, ngày 2.7, ở khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2 - 3 m; biển động.

Trên đất liền, theo cơ quan khí tượng, chiều 1.7, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 1 - 2.7, tại Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối). Đêm 1.7, ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Trong tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ. Từ tháng 7 - 9, có khoảng 6 - 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.