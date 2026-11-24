Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ khí gas xảy ra tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, P.Đống Đa (Hà Nội).

Hiện trường vụ nổ khí ga tại phố Nguyễn Văn Tuyết ẢNH: VĂN HƯỚNG

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Phó thủ tướng thường trực yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường. Đồng thời, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phòng chống nguy cơ đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

TP.Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cùng đó, chính quyền thành phố cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa những người bị thương trong vụ nổ.

Vụ nổ khí gas ở Hà Nội: Ít nhất 5 người chết, 11 người bị thương

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm

Công điện cũng lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và mất an toàn cháy, nổ.

Trước tình hình này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh và người dân, theo yêu cầu của Thủ tướng, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ nổ lớn xảy ra sáng cùng ngày tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.

Tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định có 16 người thương vong sau vụ nổ, trong đó có 5 trường hợp tử vong. 11 trường hợp bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện: đa khoa Đống Đa, Xanh pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.