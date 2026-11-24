Ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ khí gas, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, sự việc xảy ra rất đáng tiếc, số người chết và bị thương lớn và thành phố đang tập trung cao độ cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo tại hiện trường ẢNH: M.Đ

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng khu vực xảy ra sự việc là khu tập thể cũ, chất lượng các công trình yếu, do vậy sau vụ nổ sẽ còn ảnh hưởng đến kết cấu các công trình.

Vì thế, theo Chủ tịch Hà Nội, cần triển khai tạm cư ngay cho các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của vụ nổ. Trong ngày hôm nay, thành phố sẽ sớm có đề nghị người dân tạm thời di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền sẽ sớm có chế độ, chính sách để hỗ trợ người dân và động viên người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cần bình tĩnh, yên tâm bởi luôn có thành phố đồng hành.

Khoảnh khắc camera an ninh ghi lại vụ nổ ở Hà Nội khiến 2 người tử vong

Theo thông tin Công an TP.Hà Nội đã phát đi, khoảng 8 giờ 5 phút ngày 24.11, nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa, TP.Hà Nội), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị tới hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong hiện trường.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 người tử vong, cứu và đưa 11 người bị thương ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ nổ lớn xảy ra sáng cùng ngày tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.

Hình ảnh được ghi nhận sau tiếng nổ cho thấy khói bụi bao trùm khu vực, nhiều người bị thương nằm trên đường.