Sống gần hiện trường vụ nổ lớn ở khu tập thể trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hường (77 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Hiện trường vụ nổ ở khu tập thể Nguyễn Văn Tuyết ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bà Hường kể lại, khi gia đình đang ăn sáng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ "rầm" cực lớn. Sức ép của vụ nổ mạnh đến mức khiến bà tưởng như có bom nổ. Ngay lập tức, toàn bộ phần trần trong căn hộ của gia đình bà bị đổ sập và rơi xuống.

"Lúc đấy tôi sợ lắm, mọi thứ trong nhà đổ sập hết cả. Tôi vội chạy lùi vào căn phòng phía bên trong để trú ẩn. Sau đó, nghe con dâu bảo bên ngoài có nhiều người bị thương nên cả nhà tự tìm đường thoát ra ngoài cửa ngồi", bà Hường run rẩy chia sẻ.

Theo bà Hường, căn nhà xảy ra vụ nổ được sử dụng làm nhà hàng. Thời điểm đó, bà đang ở tầng 1 của một căn nhà trong cùng dãy, cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng vài nhà. May mắn vào thời điểm vụ nổ xảy ra, cả gia đình bà Hường không ai bị thương.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn ẢNH: VĂN HƯỚNG

Một nhân chứng khác cho biết ở thời điểm xảy ra vụ nổ, chị đang ngồi ở khu cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 100 m.

Theo lời chị, ngay sau tiếng nổ chát chúa, một cột khói bụi đen kịt bốc lên mù mịt, bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn khiến người đứng từ xa không thể nhìn thấy gì. Sức ép từ vụ nổ làm bung hết kính của các xe ô tô đỗ gần đó, mảnh vỡ và cây cối bắn tung tóe khắp mặt đường.

Khi lớp khói bụi dần tan, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. "Tôi chạy lại xem thì thấy kính vỡ vương vãi khắp đường. Người bị thương nằm la liệt. Ngay gần gốc cây có hai người nằm gục, hai người khác bị chảy máu phải ngồi ôm đầu, phía bên kia cũng có thêm vài người nằm bất động", nữ nhân chứng bàng hoàng nhớ lại.

Cũng theo ước tính của người phụ nữ này, số người bị thương ngoài đường có thể lên tới hàng chục người, trong đó riêng khu vực phía ngoài chị chứng kiến đã có khoảng 6 nạn nhân được khiêng đi cấp cứu, chưa kể những người bị nạn ở phía bên trong căn nhà xảy ra vụ nổ.

Công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân sau vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 24.11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vụ nổ khiến một ngôi nhà đổ sập, nhiều công trình xung quanh bị ảnh hưởng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng các đơn vị cấp cứu nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời đưa người bị thương đi bệnh viện.

Đến 10 giờ cùng ngày, khoảng 200 m phố Nguyễn Văn Tuyết quanh hiện trường vụ nổ vẫn bị phong tỏa. Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương vẫn đang có mặt ở hiện trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân vụ nổ và con số thương vong chính thức chưa được cơ quan chức năng công bố.