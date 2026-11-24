Hơn 10 ngày trôi qua nhưng dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ nổ khí gas tại một căn nhà trên đường Bùi Văn Ba (P.Tân Thuận, TP.HCM) khiến 3 người chết, 9 người bị thương. Sức ép từ vụ nổ còn làm sập hoàn toàn căn nhà, gây ảnh hưởng nặng nề cho các công trình lân cận. Sự cố này lại dấy lên nhiều câu hỏi lớn về công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các điểm kinh doanh và sử dụng gas trong khu dân cư đông đúc.

Nỗi lo hiểm họa rình rập

Theo nhiều bạn đọc (BĐ), việc các cơ sở kinh doanh, sang chiết gas nằm lọt thỏm giữa những khu phố chật hẹp, đông đúc thực sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. BĐ Nguyễn Minh Quân thẳng thắn đặt vấn đề: "Những cơ sở kinh doanh gas nằm sát nhà dân, xung quanh toàn nhà ở, vậy khi cấp phép người ta có tính đến chuyện nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ thế nào không? Nhìn vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) mà thấy sợ thật. Một cơ sở gặp sự cố nhưng cả những nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, có người mất mạng, nhà cửa đổ sập. Không lẽ chỉ cần đáp ứng đủ giấy tờ là được kinh doanh, còn chuyện nằm giữa khu dân cư đông đúc thì không đáng lo? Tôi nghĩ cần kiểm tra lại điều kiện hoạt động của những cửa hàng gas đang nằm xen kẽ nhà dân, nhất là trong các con hẻm nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận. Cơ sở nào không bảo đảm an toàn thì phải có biện pháp xử lý, kể cả yêu cầu chuyển địa điểm nếu pháp luật quy định. Nhưng quan trọng hơn, ai chịu trách nhiệm đánh giá những nguy cơ đó từ đầu? Đừng để xảy ra tai nạn rồi mới phát hiện một cơ sở không phù hợp với điều kiện xung quanh. Người dân sống cạnh những nơi này có quyền được biết mức độ an toàn ra sao".

Lực lượng chức năng triển khai cứu nạn tại vụ nổ khí gas làm sập nhà ở đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) vào sáng 13.11 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

BĐ Hoàng Duy Thành phân tích thêm: "Nhà ống ở thành phố có cái bất tiện mà ai sống lâu mới thấm. Phía trước là cửa cuốn, phía sau sát vách nhà hàng xóm, hai bên cũng kín mít. Lên tầng trên thì ban công nhiều nhà lại làm khung sắt để chống trộm. Khi xảy ra hỏa hoạn hay nổ khí gas, lối thoát hiểm gần như bằng không". Trong khi đó, BĐ Đinh Ngọc Quỳnh Như đưa ra nỗi lo về hạ tầng giao thông cứu hộ: "Nhà trong hẻm sâu, ngày thường xe tải nhỏ vào còn khó, nói gì đến xe chữa cháy. Vậy mà có những nơi vừa ở vừa kinh doanh đủ thứ hàng hóa. Tôi cứ thắc mắc, lúc cho phép một cơ sở kinh doanh ngành nghề có rủi ro cao hoạt động trong hẻm nhỏ, cơ quan chức năng dựa vào tiêu chí nào?".

Then chốt vẫn là quản lý, thanh tra

Từ thực trạng nhức nhối trên, nhiều BĐ cho rằng rất cần những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và có tính phòng ngừa cao hơn, thay vì chỉ tập trung khắc phục sự cố. Giải pháp được nhiều BĐ đề cập và cho rằng "then chốt" là tăng cường trách nhiệm quản lý qua công tác thanh kiểm tra của cơ quan chức năng. BĐ Nguyễn Bình Minh nhận định: "Nói thật, sau mỗi vụ cháy nổ nghiêm trọng, tôi lại thấy những đợt ra quân kiểm tra rất quyết liệt. Nhưng vài tháng sau tình hình có chuyển biến thật không thì ít ai biết. Vấn đề không phải cứ kiểm tra nhiều là tốt. Quan trọng là hình thức xử lý sau kiểm tra thế nào, có dứt khoát hay không". BĐ Trần Tiến Nam bày tỏ đồng tình, cho rằng kiểm tra, thanh tra phải thực chất, tránh tình trạng "cứ nghe thông báo có đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy là mấy cửa hàng lại tất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Kiểm tra xong thì đâu lại vào đấy!".

Cùng với nâng cao trách nhiệm quản lý, nhiều BĐ cũng khuyến nghị chuyển đổi thói quen sử dụng gas sang các thiết bị điện an toàn hơn. BĐ Phạm Ngọc Hiếu viết: "Thay bếp gas bằng bếp từ là một hướng đáng khuyến khích, nhưng tôi không đồng ý với cách nghĩ cứ chuyển sang điện là hết nguy hiểm. Nhà nào dây điện cũ, ổ cắm không chịu nổi công suất mà lắp thêm bếp từ thì lại phát sinh rủi ro khác. Đặc biệt ở những khu nhà trọ, nhiều phòng dùng chung hệ thống điện, nếu ai cũng chuyển sang bếp công suất lớn mà không kiểm tra tải điện thì rất đáng lo. Muốn khuyến khích người dân bỏ bếp gas phải đi kèm hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Với hộ chưa thể chuyển đổi, cần phổ biến cách lựa chọn thiết bị gas đạt yêu cầu, bảo dưỡng định kỳ và lắp cảm biến cảnh báo nếu phù hợp". Trong khi đó, BĐ Bùi Mạnh Hùng khuyến nghị: "Đọc những vụ cháy nổ gần đây, tôi nghĩ điều cần thay đổi trước tiên là tâm lý chủ quan. Đừng cho rằng thiết bị đang dùng bình thường thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra sự cố. Tôi cũng muốn hỏi các nhà sản xuất, đơn vị phân phối gas có chương trình kiểm tra định kỳ tại nhà cho khách hàng hay không? Người lớn tuổi nhiều khi không biết nhận diện thiết bị xuống cấp, còn con cháu thì đi làm suốt ngày".