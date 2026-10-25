Lăng kính bạn đọc: Hạ tầng đi trước để đón vùng phát thải thấp

Như Thanh Niên đưa tin, UBND TP.HCM đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố về lộ trình chuyển đổi giao thông xanh và quy định vùng phát thải thấp (LEZ) nhằm giảm ô nhiễm không khí, thúc đẩy giao thông bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

Cụ thể, vùng LEZ dự kiến triển khai theo lộ trình 2 giai đoạn nhằm từng bước hạn chế các phương tiện phát thải cao (sử dụng xăng, dầu). Giai đoạn 1 (từ 1.1.2028 - 31.12.2029) thí điểm tại khu vực trung tâm hiện hữu và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giai đoạn 2 (từ 1.1.2030) mở rộng phạm vi kiểm soát ra toàn bộ khu vực bên trong vành đai 2 (gồm các tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn và cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công...).

UBND TP.HCM chuẩn bị triển khai lộ trình chuyển đổi giao thông xanh và quy định vùng phát thải thấp (LEZ) Ảnh: Nhật Thịnh

Điều kiện lưu thông trong vùng LEZ sẽ dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải (chỉ số mức càng cao, xe càng sạch). Theo dự thảo, từ năm 2028, taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ và xe tải chở hàng đến 1 tấn khi vào vùng LEZ phải đạt Mức 5. Xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên và xe khách phải đạt Mức 4. Xe ba gác thu gom rác bắt buộc chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Từ năm 2032, ô tô cá nhân phải đạt Mức 5; xe máy cá nhân và xe của tổ chức không kinh doanh vận tải phải đạt Mức 4...

Ủng hộ nhưng còn nhiều băn khoăn

Bình luận về thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Anh Phước chia sẻ: "Hoàn toàn ủng hộ vì chất lượng cuộc sống của cư dân TP. Câu chuyện ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn là một thách thức đô thị". Cùng nhận định, BĐ Quan80 nêu: "Vì môi trường sống, vì sức khỏe của cộng đồng, vùng LEZ cần phải làm sớm hơn. Nhà nước cũng cần hỗ trợ phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường với giá rẻ hoặc giảm, miễn phí".

BĐ Thiên Lê bình luận: "Nên hạn chế xe gắn máy theo lộ trình, dần dà thay thế phương tiện cá nhân bằng tàu điện ngầm, xe buýt. Những thành phố lớn ở Nhật, Hàn Quốc, Singapore đều đang phát triển như vậy".

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại việc hạn chế xe chạy bằng xăng, dầu vào vùng LEZ sẽ ngay lập tức ảnh hưởng người thu nhập thấp. BĐ Nam Khang lưu ý: "Chi phí đổi sang xe điện hiện nay không hề nhỏ, dù thành phố có đề xuất mức hỗ trợ cụ thể thì đây vẫn là gánh nặng". Bên cạnh đó, BĐ Tuan Hoang nêu băn khoăn: "Theo tôi, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí đô thị do khí thải công nghiệp nhiều hơn so với khí thải từ hệ thống giao thông. Cần có cơ quan chuyên môn xác định rõ để từ đó ưu tiên chọn giải pháp chính xác".

Ưu tiên hạ tầng

Đề cập mức độ đáp ứng về hạ tầng cho việc ra đời vùng LEZ, nhiều BĐ đặt câu hỏi: Hệ thống trạm sạc công cộng đã đáp ứng đủ chưa? Mạng lưới xe buýt xanh và metro có kịp hoàn thiện để thay thế nhu cầu đi lại của hàng triệu người vào năm 2028 hay không?

BĐ Van Dong Nguyen viết: "Phải đặt câu chuyện tăng cường phương tiện giao thông công cộng xanh lên trước câu chuyện vận động, hỗ trợ người dân mua xe điện. Mới đây để ủng hộ phương tiện công cộng, hàng ngàn sinh viên đến trường trong ngày nhập học bằng xe buýt. Kết quả là xe buýt quá tải, sinh viên phải đi xe công nghệ để đến trường. Đây là câu chuyện cần suy nghĩ".

BĐ Ha Le cho rằng có nhiều "điều kiện cần" để dự thảo về vùng LEZ tại TP.HCM đi vào thực tế: "Thành phố cần phát triển giao thông công cộng thật tiện lợi và phủ khắp trước khi áp dụng lệnh hạn chế, thậm chí cấm xe chạy xăng, dầu". Tán thành, BĐ Anh Hoàng phân tích: "Thành phố phải thúc đẩy lộ trình phát triển trạm sạc, bãi đậu cho xe điện và được dùng chung; cần có kế hoạch làm ngay từ bây giờ".