Lăng kính bạn đọc: Chọn cách phạt phù hợp

Như Thanh Niên đưa tin, đêm 26.10, sau khi nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Theo Công an xã Phú Giáo, hai nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 - 16, một số em đã bỏ học. Lực lượng công an đã nhắc nhở, phân tích hậu quả của hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau và những vi phạm pháp luật có thể xảy ra nếu các em tiếp tục hành động bốc đồng.

Sau buổi làm việc, Công an xã Phú Giáo đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ của xã. Tại đây, các em lau bụi trên bia mộ, quét lá cây, nhổ cỏ và tìm hiểu tên tuổi những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phạt 2 nhóm thiếu niên tụ tập đánh nhau đi quét dọn nghĩa trang liệt sĩ ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ GIÁO

Công an xã Phú Giáo cho biết bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, từ đó tránh xa hành vi vi phạm pháp luật.

Ủng hộ cách làm hay

Câu chuyện "phạt để giáo dục" của Công an xã Phú Giáo nhận được nhiều lời khen từ bạn đọc (BĐ) Thanh Niên. BĐ Ngọc Trân nhận xét: "Đây là hình thức phạt để giáo dục rất có ý nghĩa, đầy tính nhân văn của Công an xã Phú Giáo. Nếu phạt tiền như thông thường, tôi cho rằng ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì người nộp phạt vẫn là phụ huynh; rồi chuyện răn đe, giáo dục vẫn giao về gia đình. Cách làm của Công an xã Phú Giáo là phạt đúng cách, giáo dục đúng người. Cách làm này cần được nhân rộng".

BĐ Binh Truong phân tích thêm: "Ở độ tuổi này nhiều em loay hoay trong lối sống ảo với tâm lý thích nổi tiếng, thích được chú ý, nhưng chưa nhận ra được giá trị thật của cuộc sống. Cách phạt để giáo dục như Công an xã Phú Giáo áp dụng rất hay, nên nhân rộng. Có thể đưa các em đi dọn bãi rác tự phát ở địa phương, xóa quảng cáo ở cột điện...".

Lựa chọn hình thức phạt phù hợp

Nhiều BĐ cũng đề nghị cơ quan chức năng cần lựa chọn các hình thức phạt phù hợp, nhất là khi áp dụng với giới trẻ. BĐ Thuc Truong nêu ý kiến: "Nên nhân rộng thay cho cách phạt tiền vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong trường hợp ở Phú Giáo, nếu xem đó là hình phạt để giáo dục thì tôi vẫn thấy lấn cấn. Nên chọn phạt công ích như dọn cống, làm sạch kênh ô nhiễm…; mấy em này mới biết sợ".

Đặt ra nhiều kỳ vọng hơn, BĐ Ha Le gửi gắm: "Giải quyết phần ngọn không bằng giải quyết phần gốc. Các anh công an nếu phối hợp để định hướng nghề nghiệp cho các em bằng cách kết nối học nghề/tạo việc làm trên địa bàn, như học sửa xe, rửa xe, nấu ăn, phục vụ quán cà phê/ăn uống... thì an ổn lâu dài".

Nhiều BĐ băn khoăn về việc luật pháp hiện hành đã có cơ chế chính thức áp dụng hình thức lao động công ích thay thế phạt tiền hay chưa. BĐ Trường Lưu phân tích: "Đưa các em đến dọn dẹp nghĩa trang là hình thức phạt trải nghiệm hướng đến mục đích giáo dục, mặc dù chưa được luật hóa rộng rãi cho mọi đối tượng vi phạm hành chính. Mong sẽ sớm có cơ chế chính thức".