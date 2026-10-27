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    Công an đưa 2 nhóm thiếu niên tụ tập đánh nhau đi quét dọn nghĩa trang

    Ni Na
    Ni Na
    Sau khi ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau trong đêm, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

    Ngày 27.10, thông tin từ Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa tổ chức giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho hai nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Theo đó, các em được lực lượng công an đưa đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trực tiếp dọn dẹp, chăm sóc các phần mộ.

    Trước đó, đêm 26.10, sau khi nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt, ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc, giáo dục.

    Định đánh nhau, nhóm thanh thiếu niên được công an đưa đi quét dọn mộ liệt sĩ - Ảnh 1.

    Hai nhóm thanh thiếu niên được Công an xã Phú Giáo đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục

    ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ GIÁO

    Theo Công an xã Phú Giáo, hai nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13-16 tuổi, một số em đã bỏ học, rời khỏi gia đình và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ không lành mạnh. Lực lượng công an đã nhắc nhở, phân tích hậu quả của hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau và những vi phạm pháp luật có thể xảy ra nếu các em tiếp tục hành động bốc đồng.

    Sau buổi làm việc, Công an xã Phú Giáo đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ của xã. Tại đây, các em trực tiếp lau bụi trên bia mộ, quét lá cây, nhổ cỏ và tìm hiểu tên tuổi những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    Định đánh nhau, nhóm thanh thiếu niên được công an đưa đi quét dọn mộ liệt sĩ - Ảnh 2.

    Các em nghiêm túc lau bụi bia mộ, quét lá cây, nhổ cỏ tại nghĩa trang liệt sĩ

    ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ GIÁO

    Thông qua hoạt động này, lực lượng công an mong muốn giúp các em hiểu rằng hòa bình, cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh. Ở độ tuổi của các em, nhiều chiến sĩ đã phải ra chiến trường và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

    Công an xã Phú Giáo cho biết bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, từ đó tránh xa hành vi vi phạm pháp luật.

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