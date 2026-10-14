Bạn trẻ đứng dọc các tuyến đường dẫn về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để tri ân

Một nhành hoa tưởng nhớ những người đã ngã xuống

Sáng 14.10, dọc đường xa lộ Hà Nội, đông đảo bạn trẻ có mặt từ sớm, tay cầm cờ Tổ quốc và những nhành hoa trắng, chờ đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Nhiều người kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ, có người liên tục hỏi đường đến nghĩa trang, mong kịp đặt một nhành hoa tưởng nhớ những người đã ngã xuống.



Các đoàn viên mang hoa trắng đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: AN VY

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, dòng người nối dài trước cổng. Giữa dòng người ấy, những nhành hoa trắng được chuyền tay nhau. Ai cũng mong được vào viếng, cúi đầu trước những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến ngày 5.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.

Bên ngoài Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, bạn trẻ xếp hàng dài để được vào viếng các anh ẢNH: AN VY

Anh Ô Ngọc Hiển, Bí thư Chi đoàn Trung tâm đào tạo khu Công nghệ cao (TP.HCM), cho biết hơn 200 người đến từ khu công nghệ cao đã tập trung tại dọc đường xa lộ Hà Nội để đợi đoàn xe đi qua, tiễn đưa các liệt sĩ.

Theo anh Hiển, từ hôm trước, mọi người đã chuẩn bị những nhành hoa trắng, sắp xếp công việc để có mặt trong buổi tiễn đưa. Anh Hiển chia sẻ đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước.

Các anh chị đến từ khu công nghệ cao mang sẵn hoa trắng, đứng dọc đường để chờ đoàn xe đi qua ẢNH: AN VY

Cũng đứng chờ đoàn xe, chị Nguyễn Phước Minh Thy (35 tuổi), đến từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị đã chia thành nhiều đoàn, có mặt tại các khu vực dọc tuyến metro như ga Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia…

"Từ 9 giờ sáng, mình đã thấy rất nhiều người dân cầm sẵn hoa trắng để chào các anh", chị Thy kể.

Điều khiến chị Thy xúc động nhất là nghĩ đến những gia đình liệt sĩ đã mòn mỏi chờ đợi tin tức người thân suốt nhiều năm. 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cũng gợi lên biết bao niềm hy vọng về ngày những người con, người chồng, người cha trở về với gia đình, quê hương. Dẫu bao năm tháng trôi qua, vẫn có những gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được người thân.

Trong dòng người chờ đón các liệt sĩ còn có Phạm Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thị Cẩm Tiên, đến từ Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM. Hai nữ sinh có mặt từ 7 giờ 30 và được những người dân tốt bụng phát hoa trắng.

Tiên cho biết bạn xúc động trước không khí trang nghiêm của buổi tiễn đưa, nhất là khi chứng kiến đông đảo người dân cùng đứng chờ để bày tỏ lòng thành kính. Với cô bạn, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ luôn được nuôi dưỡng trong mỗi người trẻ, bằng những hành động thiết thực và ý thức gìn giữ những giá trị mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Đừng để phần mộ nào thiếu một nhành hoa

Ngay trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, anh Lương Duy Nhân (33 tuổi), chủ một cửa hàng hoa ở P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cùng các thành viên tất bật trao những nhành hoa trắng cho người đến viếng.

"Tụi mình đã phát hoa từ đoạn đường cách nghĩa trang khoảng 2 km, rồi phát dọc đường vào đây từ sáng sớm. Đến nghĩa trang, tụi mình tiếp tục phát", anh Nhân chia sẻ.

Với anh Nhân, những nhành hoa tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Anh mong rằng việc làm của mình sẽ góp phần lan tỏa những điều tích cực, để ngày càng có nhiều người cùng chung tay thực hiện những hành động ý nghĩa, dù là nhỏ nhất, nhằm tri ân những người đã hy sinh cho đất nước.

Phía trong Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, dòng người vẫn nối dài. Nhiều bạn trẻ chấp nhận chờ hàng giờ đồng hồ để được vào viếng.

Không chỉ tiễn đưa 731 liệt sĩ trở về nơi an nghỉ, các bạn còn mang theo những nhành hoa trắng, thành kính đặt lên các phần mộ của những liệt sĩ đã yên nghỉ tại đây từ trước.

Ban tổ chức liên tục hướng dẫn mọi người cắm hoa, đồng thời nhắc nhau cố gắng đừng để phần mộ nào thiếu hoa. Lời nhắc giản dị ấy khiến những người có mặt càng thêm xúc động.



Từng nhành hoa được nhẹ nhàng đặt xuống như một lời cảm ơn gửi đến những người đã nằm lại để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Các bạn trẻ thành kính đặt những nhành hoa trắng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: AN VY

Nguyễn Huyền, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết cô cùng hơn 20 sinh viên di chuyển từ Trung tâm giáo dục quốc phòng và An ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM, đến nghĩa trang để viếng các liệt sĩ và cắm hoa tưởng niệm.

Huyền chia sẻ bạn rất xúc động và tự hào khi được trực tiếp tham gia hoạt động ý nghĩa này. Với Huyền, việc tự tay đặt một nhành hoa lên phần mộ không đơn thuần là một nghi thức tưởng niệm mà còn giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước. Đó cũng là lời nhắc nhở để cô biết trân trọng hòa bình và sống có trách nhiệm hơn.

Theo ban tổ chức, trong ngày 14.10, hàng trăm thanh niên và người dân đã cùng nhau đặt 15.000 bông hoa lên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: AN VY

Giữa dòng người đến viếng, Trần Anh Khoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.HCM), khẽ khàng cắm nhành hoa trắng lên một phần mộ. Nam sinh cho biết em đã có mặt từ 7 giờ 30, háo hức chờ đến lượt vào nghĩa trang.

Khoa bày tỏ lòng biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Với nam sinh, những bài học lịch sử từng được nghe qua lời thầy cô, trang sách nay trở nên gần gũi hơn khi em trực tiếp đứng trước phần mộ các liệt sĩ, tự tay đặt xuống một nhành hoa thay lời cảm ơn.

Anh Nguyễn Thành Phúc, Phó bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, chia sẻ thầy và trò đã xuất phát từ lúc 6 giờ sáng, vượt quãng đường hơn 10 km để đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Theo anh Phúc, nhà trường mong muốn học sinh được trực tiếp tham gia hoạt động tri ân để hiểu hơn những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh. Bởi đôi khi, những bài học về lịch sử, lòng biết ơn và tình yêu đất nước sẽ trở nên sâu sắc hơn khi các em được tận mắt chứng kiến, trực tiếp trải nghiệm.

Trong buổi sáng đặc biệt ấy, giữa những hàng mộ liệt sĩ, hình ảnh những bạn trẻ cẩn thận cắm từng nhành hoa trắng, chỉnh lại ngay ngắn rồi lặng lẽ cúi đầu đã để lại nhiều xúc động. Không ít người nán lại trước các phần mộ, dành thêm chút thời gian tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.