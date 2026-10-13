Có việc làm thu nhập tới 70 triệu đồng/tháng đang cần tuyển

Ngày 13.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2026, với hơn 16.000 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển nhân sự có kinh nghiệm mà còn mở rộng cơ hội cho sinh viên mới ra trường, lao động phổ thông, thậm chí có những công việc được trả lương chỉ sau 24 giờ đồng hồ.

Không cần kinh nghiệm, lương từ 8 - 14 triệu đồng/tháng

Tại phiên giao dịch, anh Nguyễn Minh Trí, đến từ Shioya Sushi và Minttyy Coffee (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang ráo riết tìm nhân sự cho các cửa hàng chuẩn bị khai trương từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 năm nay.

Theo anh Trí, các vị trí cần tuyển đợt này khá đa dạng, từ nhân viên phục vụ, phụ bếp đến đầu bếp sushi, thợ cắt sashimi, cắt thịt tươi và sơ chế thủy hải sản. Với những công việc đòi hỏi tay nghề, mức lương có thể dao động từ 10 - 14 triệu đồng/tháng.

"Ứng viên chỉ cần từ đủ 18 tuổi và trong độ tuổi lao động. Tùy năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng, bộ phận tuyển dụng sẽ tư vấn, sắp xếp công việc phù hợp", anh Trí chia sẻ.

Về phúc lợi, anh Trí cho biết nhân viên được cung cấp bữa ăn miễn phí, đóng bảo hiểm xã hội trên toàn bộ mức lương, nhận quà công đoàn, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại các thương hiệu cùng hệ thống.

Nhiều việc làm hấp dẫn được giới thiệu trong phiên giao dịch việc làm ẢNH: AN VY

Trong khi đó, chị Trần Thị Thảo Vân, chuyên viên tuyển dụng chi nhánh tại TP.HCM, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và dịch vụ Anh Minh, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế, nhân viên chảo, thớt và phụ bếp. Điểm đáng chú ý là các vị trí này không yêu cầu kinh nghiệm. Người trúng tuyển sẽ được đào tạo, có lộ trình thăng tiến và hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty.

"Nhân viên phục vụ bán thời gian có mức lương khoảng 26.000 - 35.000 đồng/giờ đồng hồ. Với nhân viên toàn thời gian, mức lương từ 7,5 - 8,5 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền thưởng và tiền boa. Các bạn chỉ cần có thái độ làm việc tốt, siêng năng, chăm chỉ", chị Vân nói.

Ở lĩnh vực kế toán, anh Đặng Thành Đạt, đại diện phòng nhân sự Công ty TNHH Beeva Group (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp sẵn sàng tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp và đào tạo thêm cho những người chưa có kinh nghiệm. Ứng viên cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kiến thức chuyên ngành kế toán và biết sử dụng Excel, không bắt buộc ngoại ngữ. Các vị trí tuyển dụng gồm kế toán kho, kế toán tổng hợp.

"Mức lương dành cho các bạn mới ra trường từ 8 - 8,5 triệu đồng, có thể đến 12 triệu đồng/tháng. Các ứng viên nhiều kinh nghiệm có thể thỏa thuận thêm", anh Đạt cho biết.

Công ty CP Dịch vụ quản lý bãi xe Sài Gòn cũng đang tìm nhân viên điều phối, tuần tra, trực cổng kiểm soát và phó quản lý, giám sát bãi xe. Chị Dương Ngọc Quỳnh Vy, nhân viên phòng tuyển dụng, cho biết công ty tuyển lao động nam và nữ từ 18 - 50 tuổi, yêu cầu trung thực, có trách nhiệm. Các vị trí nhân viên có thu nhập khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng.

Chị Vy nói riêng vị trí phó quản lý yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên và có kinh nghiệm vận hành bãi xe, mức lương thường từ 11 - 13 triệu đồng/tháng, có thể đạt 14 - 15 triệu đồng/tháng với người có thâm niên, chuyên môn tốt.

Những mức thu nhập hấp dẫn

Đối với người lao động muốn tìm việc ngắn hạn, ông Mai Thanh Tòng, đến từ phòng tuyển dụng Công ty CP Nhân lực Topaz, cho biết các vị trí đóng gói, dán tem thủy sản có thu nhập khoảng 450.000 đồng/ngày, tính theo thời gian làm việc 8 giờ đồng hồ cộng tăng ca, được nhận lương 3 ngày/lần. Công việc lắp ráp xe điện có ca 12 giờ đồng hồ, thu nhập 500.000 - 590.000 đồng/ngày, nhận lương theo tuần và được bao cơm. Ngoài ra, các vị trí phụ kho, phân loại, phân chia hàng hóa có thu nhập 455.000 - 470.000 đồng/ca, với thời lượng làm việc 8 - 11 giờ đồng hồ, được nhận lương sau 24 giờ đồng hồ. Đối với công việc đóng gói, sản xuất bánh kẹo, ca 8 giờ đồng hồ có thu nhập 350.000 - 380.000 đồng/ngày và cũng được nhận lương sau 24 giờ đồng hồ.

Ngày hội thu hút đông đảo người trẻ tham gia ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Uyên Hồng, quản lý nhân sự MM Mega Market An Phú (TP.HCM), cho biết đơn vị cần tuyển 20 lao động thời vụ phục vụ dự án mở rộng, cải tạo khu vực bên trong trung tâm. Người lao động được bố trí ca sáng từ 6 - 14 giờ hay ca chiều từ 14 - 22 giờ, đảm nhiệm công việc trưng bày hàng hóa, bán hàng, vệ sinh quầy kệ, chăm sóc hàng hóa… Công việc không đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn, được hướng dẫn trực tiếp.

Chị Thái Thị Ngân, bộ phận hành chính nhân sự Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thái Trang (TP.HCM), cho biết đơn vị tuyển thợ may, thợ cắt, thợ ủi với mức lương 8 - 12 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, doanh nghiệp nhận cả lao động lớn tuổi có tay nghề và người khuyết tật có khả năng may. Lao động phổ thông chưa biết việc cũng được đào tạo.

Trong khi nhiều doanh nghiệp tập trung tuyển lao động phổ thông, Công ty Vincons giới thiệu các vị trí quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng với mức thu nhập cao.

Ông Phạm Thế Hải, chuyên viên tuyển dụng cấp hai thuộc khối tuyển dụng Vincons, cho biết doanh nghiệp đưa ra mức đãi ngộ được ông đánh giá cao hơn thị trường khoảng 20 - 30%.

Đại diện Vincons đang giới thiệu công việc cho một ứng viên tiềm năng ẢNH: AN VY

"Đối với vị trí quản lý, mức lương khoảng 55 - 70 triệu đồng. Các vị trí chuyên môn có khung lương từ 30 - 38 triệu đồng", ông Hải cho biết.

Tuy nhiên, những vị trí chuyên môn này bắt buộc ứng viên có bằng đại học và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Riêng lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp, nhưng phải có sức khỏe đáp ứng công việc.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phi Oanh, đại diện Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tacos (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển dụng các vị trí kế toán và lao động phổ thông. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, công ty còn có chính sách thưởng riêng cho người lao động, tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.