Cuộc gặp xúc động sau 5 năm đại dịch Covid-19: Những ân tình chưa bao giờ quên

Sáng 10.10, chương trình "Điểm tựa cuộc sống - Để cuộc sống tiếp diễn" đã phát sóng trên VTV1, đưa khán giả trở lại những ký ức không thể nào quên của đại dịch Covid-19.

Giữa những mất mát, đau thương, chương trình còn mang đến những cuộc hội ngộ đặc biệt, kèm những lời tri ân và câu chuyện về tình người, nghị lực vươn lên sau biến cố.

Chương trình "Điểm tựa cuộc sống - Để cuộc sống tiếp diễn" trên VTV1 gợi lại những ký ức về đại dịch Covid-19 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh trai nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho em

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là câu chuyện của Phan Ngọc Tường Vy, cô bé mất mẹ vì Covid-19 khi mới học lớp 3. Trên sóng truyền hình, Vy kể về biến cố mất mẹ, những ngày tháng được dì cưu mang và sự đồng hành của các cô chú, anh chị từ Báo Thanh Niên, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

Tâm sự với phóng viên Báo Thanh Niên sau chương trình, Vy cho biết phía sau hành trình đến trường của mình còn có sự hy sinh lớn lao của anh trai.

Những cuộc hội ngộ đầy xúc động ẢNH: AN VY

Theo Vy, khi anh bước vào đại học, chi phí học tập, đi lại và sinh hoạt trở thành gánh nặng đối với gia đình. Không đủ khả năng lo cho cả hai anh em, anh trai quyết định nghỉ học, đi làm từ sáng đến tối để phụ giúp học phí và sinh hoạt cho em gái. "Anh hai đã nhường lại tương lai của mình cho em để em có thể bước tiếp", Vy chia sẻ.

Thấu hiểu những hy sinh ấy, Vy luôn tự nhủ phải cố gắng học tập và trưởng thành. "Em không mong sau này giàu có, chỉ mong có thể chăm lo cho dì, gia đình dì và anh hai", em bày tỏ.

Tại chương trình, Vy còn xúc động khi nhắc đến những cô chú, anh chị mà em chưa từng biết tên nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ mình. Trong đó có những người đồng hành từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Tường Vy luôn nỗ lực học tập để không phụ lòng những người thân và các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ em ẢNH: AN VY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết Vy là một trong những trẻ em được hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, một đồng nghiệp của báo đã nhận bảo trợ em đến năm 18 tuổi.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn động viên Vy rằng không chỉ có một người mà còn rất nhiều cô chú, anh chị đang đồng hành, mong em tiếp tục học tập và vững vàng bước tới tương lai.

"Con rất biết ơn và trân trọng tình cảm này. Con cám ơn bác Toàn, cám ơn các cô chú rất nhiều", Vy bày tỏ.

Sau 5 năm, bác sĩ và bệnh nhân lần đầu gặp mặt

Một cuộc gặp khác cũng khiến nhiều người xúc động là khoảnh khắc nhạc sĩ Hà Mai Tân được gặp trực tiếp BS.CKII Nguyễn Thị Kim Hà, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), người từng hỗ trợ bà nhập viện điều trị Covid-19.

Bà Tân nhớ lại thời điểm mắc bệnh năm 65 tuổi, bà chưa được tiêm vắc xin, sức khỏe suy yếu nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi tiếp nhận điều trị.

Sau đó, thông qua người quen, bà được bác sĩ Hà hỗ trợ điều xe đưa đến nơi điều trị. Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, sức khỏe bà trở nặng, phải hỗ trợ thở oxy.

Thời điểm ấy, bác sĩ Hà phụ trách chuyên môn tại tầng 2 và tầng 3 của Bệnh viện dã chiến số 16. Dù từng hỗ trợ điều trị, hai người chưa có dịp gặp mặt trực tiếp. Phải đến chương trình lần này, họ mới có cơ hội nhìn thấy nhau sau 5 năm.

Cuộc gặp gỡ sau 5 năm của bà Tân và bác sĩ Hà khiến mọi người xúc động ẢNH: AN VY

Bác sĩ Hà nhớ lại những ngày chống dịch, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc trong điều kiện nóng bức, trang phục bảo hộ dày, cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Dù mỗi người có những khó khăn riêng, tất cả đều cố gắng chăm sóc bệnh nhân, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Với nhạc sĩ Hà Mai Tân, cuộc gặp càng khiến bà thấm thía giá trị của sự sống: "Ngày nào mở mắt ra còn thấy mình sống đã là hạnh phúc. Cuộc sống này đừng phí hoài, đừng bi quan, dù bất kỳ điều gì cũng phải vượt lên".

Mất một điểm tựa, vẫn còn những bàn tay nâng đỡ

Nhìn lại hành trình của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết đại dịch Covid-19 đã để lại những mất mát quá lớn. Người ra đi không thể trở lại, nhưng những người ở lại, đặc biệt là trẻ em mất cha, mẹ, vẫn cần được yêu thương, chăm sóc và tiếp sức để bước tiếp.

Ở phần giao lưu, ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng nhìn lại những hình ảnh không thể quên của 5 năm trước ẢNH: AN VY

Theo anh Nguyễn Ngọc Toàn, ngay từ những ngày đầu, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời không chỉ hướng đến hỗ trợ khẩn cấp mà còn đặt mục tiêu bảo trợ lâu dài, giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm niềm tin vào tương lai.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học phí, sinh hoạt, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe, ngày hội trung thu, các chuyến tham quan, hoạt động trải nghiệm… và tạo điều kiện để các em viết thư, chia sẻ tâm tư với những người mình yêu quý.

Chương trình cũng đang mở rộng đối tượng thụ hưởng, hướng đến trẻ em mồ côi do thiên tai, tai nạn giao thông và những hoàn cảnh bất hạnh khác.

Thông điệp được anh Nguyễn Ngọc Toàn gửi gắm là cuộc đời không khép lại khi một điểm tựa mất đi. Khi thiếu vắng điểm tựa từ gia đình, các em vẫn có thể tìm thấy những bàn tay nâng đỡ khác từ cộng đồng, để tiếp tục học tập và trưởng thành.

Điều đó còn được thể hiện qua câu chuyện của Lâm Tâm Như, cô gái mất cha vì Covid-19 năm 2021, từng nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Như tiếp tục học tập và nay đã trở thành sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Câu chuyện của Như hay rất nhiều trẻ mồ côi khác trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là minh chứng cho ý nghĩa của sự đồng hành lâu dài. Chương trình không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn trao cơ hội để các em viết tiếp tương lai, dù cuộc đời từng trải qua những mất mát không gì bù đắp được.