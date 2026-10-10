Vụ tử vong vì điện giật trong phòng trọ ngập nước: 'Bẫy ngầm' trong đêm mưa

Những hiểm họa rình rập trong mùa mưa to, ngập nước

Theo Báo Thanh Niên, rạng sáng 8.10, một vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra tại khu nhà trọ tại đường số 11, P.Thủ Đức (TP.HCM), khiến một người đàn ông 35 tuổi tử vong.

Theo thông tin ghi nhận, mưa lớn kéo dài từ đêm 7.10 khiến nước tràn vào khu nhà trọ. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, anh G. thức dậy dọn dẹp đồ đạc và rút dây điện máy giặt thì bị điện giật. Dù được người thân, hàng xóm hỗ trợ ngắt cầu dao và đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Phòng trọ nơi xảy ra tai nạn ẢNH: NI NA

Vụ việc này khiến không ít người trẻ, đặc biệt là sinh viên và người lao động thuê trọ lo lắng về những nguy hiểm có thể xảy ra ngay trong nơi ở của mình.

Trần Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, hiện thuê trọ tại đường số 8, P.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ mùa mưa khiến anh bạn băn khoăn về tình trạng ngập nước và an toàn điện. Sống xa gia đình, Tuấn Anh nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều kiến thức cần trang bị để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Cùng nỗi băn khoăn, anh Lê Hoàng Quốc Việt (33 tuổi), làm việc ở đường Lê Văn Duyệt, P.Gia Định (TP.HCM), cho rằng những mối nguy rò rỉ điện trong mùa mưa rất khó lường. Anh Việt nói: "Khi nước bắt đầu tràn vào nhà, phản xạ đầu tiên của hầu hết mọi người là quýnh quáng chạy đi kê đồ, rút phích cắm tủ lạnh, quạt... vì sợ hư hỏng tài sản. Nhưng chính lúc hoảng loạn, chân tay ướt sờ vào thiết bị lại là khoảnh khắc nguy hiểm nhất".

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, cho biết mùa mưa bão không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, cây đổ mà còn có thể gây ra cháy, nổ và tai nạn điện trong gia đình.

Theo trung tá Châu, độ ẩm cao có thể xâm nhập ổ cắm, mối nối và thiết bị điện, làm giảm khả năng cách điện, gây rò điện hay đoản mạch. Nước mưa tạt vào nhà, mái dột hay ngập úng cũng khiến dây dẫn, ổ điện tiếp xúc với nước, làm tăng nguy cơ chập cháy, điện giật.

Để phòng ngừa, trung tá Châu cho rằng người dân cần kiểm tra hệ thống điện, thay dây dẫn hư hỏng, bố trí ổ cắm ở vị trí cao và lắp đặt thiết bị bảo vệ như aptomat, cầu dao chống rò điện RCCB hoặc RCBO.

Khi nước bắt đầu tràn vào nhà, trung tá Châu cho biết cần ưu tiên ngắt nguồn điện, nhưng chỉ thực hiện nếu có thể thao tác an toàn. Tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đứng trên nền ẩm ướt.

Nếu phát hiện cháy điện, theo trung tá Châu, bạn không được dùng nước dập lửa vì có nguy cơ điện giật. Người dân cần ngắt nguồn điện khi an toàn và sử dụng bình chữa cháy phù hợp như CO₂ hoặc bình bột chuyên dụng.

Đừng để tâm lý "trước giờ có sao đâu" gây họa

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Tiêu Minh Sơn, giảng viên kỹ năng mềm Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), nhận định một nguy cơ đáng lo ngại ở người trẻ không hẳn là thiếu kiến thức, mà là tâm lý chủ quan trước những tình huống quen thuộc. Khi thường xuyên chứng kiến đường ngập, phòng trọ bị nước tràn vào hay di chuyển dưới trời mưa lớn, nhiều người dần xem đó là chuyện bình thường và ít nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông Sơn, hiện tượng này có thể liên hệ với sự suy giảm nhận thức về nguy cơ do quá quen thuộc với tình huống. Chẳng hạn, một người nhiều lần lội qua đường ngập an toàn có thể cho rằng các lần tiếp theo cũng không xảy ra sự cố, trong khi điều kiện thực tế mỗi lần mưa ngập đều khác nhau.

Theo các chuyên gia, người dân cần kiểm tra hệ thống điện trong nhà, chủ động phòng ngừa nguy cơ rò điện, điện giật trong mùa mưa bão ẢNH MINH HỌA: AN VY

Ngoài điện giật, ông Sơn nói người trẻ còn dễ đối mặt những nguy hiểm khó quan sát như hố ga mất nắp, dòng nước chảy xiết, vật sắc nhọn và nguồn nước ô nhiễm. Đáng chú ý, khi phòng trọ ngập nước, tâm lý tiếc tài sản hay muốn nhanh chóng dọn dẹp có thể khiến một số người hành động vội vàng, bỏ qua việc kiểm tra an toàn.

Ông Sơn khuyến nghị người trẻ sống xa gia đình cần chú trọng 3 kỹ năng. Đó là chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố và xây dựng mạng lưới hỗ trợ.

Theo đó, mỗi người cần biết vị trí cầu dao điện, kiểm tra ổ cắm thấp, dây điện hư hỏng. Bạn nên chuẩn bị đèn pin, sạc dự phòng, theo dõi cảnh báo thời tiết và xác định nơi tạm lánh an toàn.

Khi xảy ra ngập, ông Sơn cho rằng chỉ ngắt điện từ vị trí khô ráo, an toàn. Bạn không nên lội vào vùng nước nghi có điện hoặc tự sử dụng lại thiết bị từng bị ngập khi chưa được người có chuyên môn kiểm tra. Nếu phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi nguồn điện chưa được cô lập an toàn, mà cần nhanh chóng gọi cứu hộ, cấp cứu.

Ông Sơn cũng khuyên người thuê trọ lưu số điện thoại chủ trọ, bạn bè gần nhà và các số khẩn cấp để kịp thời tìm kiếm hỗ trợ. "Tự lập không có nghĩa là phải tự mình xử lý mọi nguy hiểm", ông Sơn nhấn mạnh, đồng thời lưu ý người trẻ cần học cách bảo vệ bản thân trước khi nghĩ đến việc "cứu" tài sản.