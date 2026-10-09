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    Giới trẻ

    Sau gần 1 tuần xe máy đi 2 chiều, đường Võ Văn Tần giờ ra sao?

    An Vy
    An Vy
    Sau nhiều ngày đường Võ Văn Tần (TP.HCM) cho xe máy lưu thông hai chiều trên đoạn từ Hồ Con Rùa đến Cách Mạng Tháng Tám, nhiều người đã dần quen với hướng đi mới. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có người bỡ ngỡ, trong khi tài xế xe công nghệ và người đi làm vui mừng vì đỡ phải đi vòng.

    Đi đường quen mà sao thấy lạ

    Những ngày gần đây, đường Võ Văn Tần, đoạn từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến Cách Mạng Tháng Tám, trở nên khác lạ với nhiều người khi xe máy được phép lưu thông hai chiều từ ngày 4.10.

    Theo ghi nhận của người viết trong nhiều ngày, các phương tiện đã dần thích nghi với cách tổ chức giao thông mới. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có người điều khiển xe máy tỏ ra lúng túng khi bắt gặp dòng xe đi ngược hướng lưu thông quen thuộc trước đây.

    Với những người đã quen di chuyển trên tuyến đường một chiều suốt nhiều năm, việc bất ngờ bắt gặp dòng xe máy đi ngược hướng cũ khiến họ phải chú ý quan sát hơn.

    Huỳnh Thanh Tâm (30 tuổi), ngụ đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết chị thường đi qua khu vực này để đưa đón bạn trai đi làm, kết hợp ăn uống, mua sắm.

    "Bây giờ mình vẫn chưa quen lắm với việc phân luồng hai chiều. Có lúc mình còn thấy lúng túng, nhất là khi hai dòng xe chạy sát nhau", chị Tâm nói.

    Xe máy chạy 2 chiều đường Võ Văn Tần: Người bỡ ngỡ, người mừng húm- Ảnh 1.

    Đường Võ Văn Tần đoạn qua khu vực trung tâm TP.HCM cho xe máy lưu thông hai chiều từ ngày 4.10

    ẢNH: AN VY

    Theo chị Tâm, trước đây việc lưu thông một chiều tạo cảm giác dễ quan sát và di chuyển hơn. Nay khi xe máy được chạy theo cả hai hướng, người đi đường cần chú ý phần đường của mình, tránh điều khiển phương tiện theo thói quen.

    "Mình thấy xe lớn cũng có lúc lấn qua vì chưa quen. Mình nghĩ mọi người cần thêm thời gian để thích nghi", chị Tâm chia sẻ.

    Lê Nguyễn Thái Duy (27 tuổi), làm việc trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cũng thường xuyên di chuyển qua Võ Văn Tần. Theo anh, vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh, việc xe máy lưu thông theo hai hướng khiến người đi đường phải quan sát kỹ hơn.

    Duy cho rằng cách tổ chức giao thông mới có nhiều thuận lợi , bởi người điều khiển xe máy có thêm lựa chọn khi di chuyển qua trung tâm.

    "Nếu quen rồi thì chắc sẽ dễ đi hơn, vì mình có thêm một hướng để lựa chọn, không phải vòng qua đường khác như trước", Duy nói.

    Bùi Thế Hiển (28 tuổi), ngụ đường Dân Chủ, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh thường xuyên di chuyển qua khu vực trung tâm TP.HCM. Theo Hiển, đường Võ Văn Tần tập trung nhiều địa điểm như trường học, quán ăn, bảo tàng và các điểm đến thu hút du khách. Vì vậy, việc thay đổi hướng lưu thông trên tuyến đường này cũng là thông tin đáng chú ý đối với những người thường xuyên qua lại khu vực.

    Xe máy chạy 2 chiều đường Võ Văn Tần: Người bỡ ngỡ, người mừng húm- Ảnh 2.

    Đường Võ Văn Tần tập trung nhiều địa điểm như trường học, quán xá...

    ẢNH: AN VY

    Đi làm, đi học thuận lợi hơn

    Ngô Kim Chi (28 tuổi), ngụ đường Phong Phú, P.Phú Định (TP.HCM), cho biết việc mở thêm chiều lưu thông trên đường Võ Văn Tần giúp hành trình đi làm buổi sáng của cô thuận tiện hơn.

    Trước đây, để đến khu vực làm việc, Chi thường đi theo hướng Võ Văn Kiệt rồi tiếp tục di chuyển đến đường Phạm Ngọc Thạch. Trong khi đó, lúc tan làm, cô có thể đi thẳng Võ Văn Tần theo hướng về Cách Mạng Tháng Tám. Nay, khi xe máy được phép lưu thông theo chiều ngược lại, Chi có thêm lựa chọn vào buổi sáng thay vì phải vòng qua nhiều tuyến đường.

    "Trước đây lúc đi làm mình phải đi qua nhiều đường, còn lúc về thì có thể đi thẳng Võ Văn Tần. Bây giờ đường này cho xe máy chạy hai chiều nên buổi sáng mình cũng có thể đi thẳng, đỡ phải chạy vòng như trước", Chi chia sẻ.

    Không chỉ người đi làm, tài xế xe công nghệ cũng cảm nhận được sự thuận tiện khi Võ Văn Tần có thêm chiều lưu thông. Anh Nguyễn Văn Bé Tư (35 tuổi), ngụ Đoàn Văn Bơ, P.Xóm Chiếu (TP.HCM), cho biết việc cho xe máy chạy hai chiều trên đoạn đường này giúp anh thuận tiện hơn khi di chuyển qua khu vực trung tâm. "Rất thuận lợi, vì bình thường mình đi lố phải chạy lùi lại. Nay cảm thấy việc di chuyển thuận lợi hơn", anh Tư chia sẻ.

    Xe máy chạy 2 chiều đường Võ Văn Tần: Người bỡ ngỡ, người mừng húm- Ảnh 3.

    Thời gian đầu thực hiện, nhiều người còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới trên đường Võ Văn Tần

    ẢNH: AN VY

    Với những tài xế thường xuyên đón, trả khách, việc có thêm chiều lưu thông từ Cách Mạng Tháng Tám về Hồ Con Rùa giúp họ có thêm lựa chọn lộ trình, hạn chế phải vòng qua các tuyến đường khác khi đi quá điểm cần đến.

    Sau gần 1 tuần xe máy đi 2 chiều, đường Võ Văn Tần giờ ra sao? - Ảnh 4.

    Đoạn Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám lúc nào cũng đông đúc xe

    ẢNH: AN VY

    Theo thông báo của Sở Xây dựng TP.HCM, từ ngày 4.10, xe máy được lưu thông hai chiều trên đoạn Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám, trong khi ô tô vẫn chạy một chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám. 

    Sau gần 1 tuần xe máy đi 2 chiều, đường Võ Văn Tần giờ ra sao? - Ảnh 5.

    Trên đoạn đường này, các phương tiện bị cấm dừng, đỗ từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ hằng ngày. Ngoài hai khung giờ trên, phương tiện vẫn bị cấm đỗ.

    ẢNH: AN VY

    Sau gần 1 tuần xe máy đi 2 chiều, đường Võ Văn Tần giờ ra sao? - Ảnh 6.

    Đường Võ Văn Tần giờ tan tầm

    ẢNH: AN VY

    Việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám trong bối cảnh thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).


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