Câu chuyện xúc động 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' sẽ có trong 'Điểm tựa cuộc sống' của VTV

5 năm trước, vào thời điểm này, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước vừa trải qua những tháng ngày khốc liệt nhất của đại dịch Covid-19. Hơn 43.200 người đã không thể trở về. Phía sau con số ấy là những gia đình mất đi người thân, những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, những người bệnh từng ở lằn ranh sinh tử và cả những y, bác sĩ đã đi qua những ngày không thể nào quên.

Triệu bàn tay đã tìm đến nhau

Từ những ngày tháng đau thương ấy, hàng triệu bàn tay đã tìm đến nhau, cùng nâng đỡ, sẻ chia để vượt qua giông bão. Đó cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt talkshow Điểm tựa cuộc sống - Để cuộc sống tiếp diễn.

Một trong những nhân vật xuất hiện là cô giáo Hà Mai Tân, bệnh nhân từng được cứu chữa kịp thời. Sau 5 năm, sức khỏe của cô dường như đã bình phục nhưng ký ức về những ngày điều trị vẫn không thể phai mờ. Tại chương trình, cô Tân gặp lại bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hà, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hùng Vương.

Cùng xuất hiện là em Phan Ngọc Tường Vy. Năm 2021, khi chưa tròn 10 tuổi, Vy mất mẹ vì Covid-19. Sau đó, cha rời bỏ hai anh em. Người anh phải nghỉ học, làm nhiều công việc từ sáng đến tối để có tiền trang trải và lo cho em gái tiếp tục đi học. Dì út dù đã có gia đình riêng vẫn đứng ra chăm sóc Vy, lo từng bữa ăn, học phí, có lúc phải vay tiền để giúp em ăn học.

Chương trình gặp lại những bệnh nhân từng được cứu chữa, những em nhỏ mất đi người thân và những người đã trở thành điểm tựa để họ bước tiếp ẢNH: AN VY

Dù trải qua nhiều biến cố, Tường Vy không từ bỏ ước mơ. Trong chương trình, em chia sẻ về điều đã giúp mình tiếp tục đi học, giữ lấy những ước mơ và nhắc lại lá thư đặc biệt gửi mẹ. Từ đó, chương trình mở ra những cuộc gặp gỡ với những người đã trở thành điểm tựa cho Vy trong những năm qua.

Những ước mơ được chắp cánh

Một nội dung khác của chương trình là hành trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng, với những câu chuyện về các em bé sinh ra trong Covid-19, những ước mơ dang dở đang được chắp cánh và nhiều học sinh nay đã trở thành tân sinh viên.

Trong đó có bé An Nhiên, sinh non ở tháng thứ 7, chỉ nặng 1,3 kg. Mẹ em, chị Ngọc Bích, qua đời chỉ ít ngày sau khi sinh con. An Nhiên không thể tự bú bình, phải nhận những giọt sữa được bơm chậm bằng ống chích.

Giữa đại dịch, em chỉ ở trong lồng kính hơn chục ngày rồi phải về nhà. Bà ngoại ngoài 60 tuổi bất ngờ bắt đầu hành trình nuôi một đứa trẻ sinh non. Với sự chung tay của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và các tấm lòng hảo tâm, An Nhiên được yêu thương, chăm sóc và lớn lên khỏe mạnh.

Chương trình cũng kể câu chuyện của Lâm Tâm Như. Năm 2021, khi còn là học sinh, Như mất cha vì Covid-19. Nỗi mất mát cùng gánh nặng kinh tế khiến em từng nghĩ đến việc bỏ học để đi làm. Đúng lúc ấy, Cùng con đi tiếp cuộc đời hỗ trợ học phí và tiếp thêm động lực để Như tiếp tục con đường học tập.

5 năm sau, Như đã trở thành sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và mong muốn sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.

Theo ban tổ chức chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, suốt 5 năm, hành trình yêu thương đã hỗ trợ hơn 77 tỉ cho các em học sinh được bước tiếp.

Trong ánh nến lặng lẽ, các khách mời cùng 30 đoàn viên, thanh niên đến từ Thành Đoàn TP.HCM dành phút tưởng niệm những người đã mãi mãi nằm lại vì Covid-19 ẢNH: AN VY

Ở phần giao lưu, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cùng nhìn lại những hình ảnh không thể quên của 5 năm trước, câu chuyện ra đời của Cùng con đi tiếp cuộc đời, các dấu ấn trong quá trình triển khai cũng như hướng mở rộng để trở thành điểm tựa cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Hậu trường chương trình Điểm tựa cuộc sống - Để cuộc sống tiếp diễn ẢNH: AN VY

Chương trình gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. 5 năm sau đại dịch, những mất mát có thể vẫn còn nguyên trong ký ức, những khoảng trống có lẽ không bao giờ được lấp đầy, nhưng chính tình người đã trở thành sức mạnh để những người ở lại tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.

Khi mỗi bàn tay được đưa ra đúng lúc đều có thể trở thành một điểm tựa, giúp ai đó đi qua nghịch cảnh, hồi sinh và bước tiếp về phía trước.

Mời quý khán giả đón xem Điểm tựa cuộc sống - Để cuộc sống tiếp diễn, phát sóng lúc 10 giờ ngày 10.10 trên VTV1, và phát lại vào lúc 22 giờ 30 ngày 16.10, để cùng nhìn lại những tháng ngày không thể nào quên sau đại dịch, gặp lại những con người đã đi qua mất mát và lắng nghe hành trình mà tình thương, sự sẻ chia đã giúp họ tìm lại niềm tin vào cuộc sống.