Đưa công nghệ chạm vào từng hơi thở cuộc sống

Sáng 2.8, trong khuôn khổ các Chương trình, Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026, Thành đoàn TP.HCM tổ chức ngày hội "Chuyển đổi số - Chuyển động xanh", nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 75 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Khi trái cây cũng có thể trở thành đàn piano

Có một gian hàng tại ngày hội khiến nhiều người ngạc nhiên bởi lần đầu chứng kiến trái cây cũng có thể phát ra âm thanh như tiếng đàn piano.

Chạm tay vào trái chuối bỗng nghe âm thanh của nốt đô; dịch chuyển tay sang quả chanh, lập tức nốt mi vang lên; và tiếng nốt sol được phát ra sau khi gõ tay vào quả táo… khiến Quách Tường Vy, sinh viên ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, cứ "wow" (từ cảm thán trong tiếng Anh chỉ sự bất ngờ) liên tục.

Vy nói: "Mình thấy rất thú vị, vui lắm, kiểu nó "wow" cực kỳ. Tự dưng từ những loại trái cây bình thường dùng để ăn, nhưng giờ chạm vào lại có âm thanh như đang chơi đàn piano, thật sự rất là thú vị".

Tường Vy (thứ 2 từ phải qua) cùng nhóm bạn thích thú trải nghiệm đàn piano từ các loại trái cây ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sau khi cùng nhóm bạn trải nghiệm và nghe giới thiệu về nguyên lý vận hành của đàn piano độc đáo này, Vy chia sẻ: "Nhờ những sản phẩm như thế này khiến mình cảm nhận được công nghệ không quá xa vời mà có thể áp dụng vào đời sống của mình rất gần gũi. Đây cũng là động lực để mình nỗ lực hơn ở ngành đang theo đuổi với mong muốn sau này sẽ sử dụng công nghệ nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh".

Mô hình mà Vy rất thích này mang tên "Mạch đàn piano trái cây" do nhóm bạn trẻ tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM mang đến ngày hội.

Các bạn nhỏ được khơi dậy tinh thần sáng tạo từ những mô hình công nghệ đơn giản như "mạch đàn piano trái cây"

Anh Vũ Đức Cường, công tác tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, cho biết mạch đàn piano trái cây gồm có nguồn, khối xử lý, khối khuếch đại, khối cảm biến được nối trực tiếp các bó mạch cảm biến với những loại trái cây. Theo anh, mô hình này giúp các bé phát triển tư duy về lập trình, viết mạch để tạo thành nhạc cụ.

"Với mô hình này, tụi mình mong muốn giúp bạn trẻ, đặc biệt là các bé có thể cảm nhận được sự gần gũi, rằng qua các sản phẩm của nông nghiệp vẫn có thể viết được mạch, như một sự gắn kết của thiên nhiên với công nghệ. Từ đây các bé sẽ nhận thức được rằng robot hay mô hình đổi mới sáng tạo khác không phải là gì quá xa vời, tất cả đều đi từ những mạch cảm biến nhỏ như thế này. Khi thiếu nhi cảm nhận được công nghệ thật sự gần gũi với đời sống, từ đó sẽ nhen nhóm tinh thần sáng tạo, làm chủ công nghệ trong các em", anh Cường cho biết.

Đánh thức "hạt mầm" sáng tạo trong mỗi bạn trẻ

Là một người rất yêu động vật, nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của các "chú chó robot" tại ngày hội, Vy cứ mải mê chơi đùa cùng.

Vy cho biết thoạt đầu nhìn mấy "chú chó robot" giống như một khối sắt, nhưng không ngờ hoạt động của chúng lại như thật, khi có thể đi lại, chạy nhảy và thậm chí giao lưu, chào và bắt tay với người đối diện. Nhiều người trẻ có mặt tại chương trình cũng vô cùng thích thú với những chú chó này.

Những "chú chó robot" khiến bạn trẻ phấn khích

Khưu Gia Bảo, sinh viên ngành khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết "chó robot" lúc đầu được sáng chế ra để ứng dụng quan sát vết nứt trong các công trình, giúp công nhân tránh nguy hiểm khi phải trực tiếp tham gia giám sát. Hiện nhóm sinh viên của Trường ĐH Bách khoa tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các tính năng cho robot như nhảy, leo cầu thang… Ngoài ra, nhóm còn mang đến ngày hội mô hình máy in 3D và robot Ohstem mini để bạn trẻ trải nghiệm học về lập trình, điện - điện tử…

Cũng đang ấp ủ sáng chế robot, Trần Tiến Khoa, học sinh lớp 11 chuyên tin Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, hiện rõ sự phấn khích trên gương mặt khi trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot đá bóng do các anh chị sinh viên Trường ĐH Bách khoa mang đến ngày hội.

Khoa bày tỏ: "Em thấy rất vui và thú vị, cũng như tò mò về những điều mới. Em thích công nghệ từ những năm tiểu học, hiện nay em đã dành cả hè để viết COD và lập trình ra những robot như thế này. Ý tưởng của em là làm về robot xử lý nhiệm vụ trong giao thông, bảo vệ môi trường".

Là thế hệ lớn lên cùng công nghệ, Khoa nhận thấy công nghệ rất hữu ích trong đời sống. "Nó giúp ích gần như mọi thứ, từ việc di chuyển, giao tiếp, mua bán…, làm gì cũng có công nghệ hiện diện trong đời sống. Chính vì thế, em cũng nuôi ước mơ theo đuổi và sáng chế công nghệ", Khoa chia sẻ.

Chính từ những người trẻ đam mê công nghệ như Khoa, sẽ ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ "Made in VN" ra đời. Và những ngày hội về chuyển đổi số như thế này cũng sẽ là nơi đánh thức các "hạt mầm" sáng tạo trong mỗi bạn trẻ.

Thúc đẩy "chuyển động xanh" thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều nội dung thiết thực được triển khai như trải nghiệm các sản phẩm khoa học, công nghệ, STEM, robotics, tài chính số, ngôn ngữ số; tập huấn kỹ năng số, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; giao lưu, tìm hiểu nghiên cứu khoa học và tham gia sân chơi lập trình, sáng tạo.

Những mô hình sáng tạo, chuyển đổi số của người trẻ được triển lãm tại ngày hội

Phát biểu khởi động ngày hội, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, cho biết các hoạt động này không chỉ góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng mà còn thúc đẩy "chuyển động xanh" thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ để tiết kiệm tài nguyên, giảm sử dụng giấy, tối ưu năng lượng và hình thành những giải pháp thân thiện với môi trường. Qua đó, mỗi ý tưởng sáng tạo, mô hình công nghệ được giới thiệu tại ngày hội có thể trở thành một hành động xanh thiết thực, góp phần xây dựng TP.HCM thông minh, xanh và phát triển bền vững.

"Tôi mong rằng mỗi bạn sẽ là một hạt nhân chuyển đổi số, một đại sứ sống xanh tại nơi mình học tập, làm việc và sinh sống. Hãy bắt đầu từ những việc thật gần gũi: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp thiếu nhi an toàn trên môi trường số, đề xuất một sáng kiến hữu ích…", anh Khoa gửi gắm.

Anh Khoa cũng đề nghị các đội hình "Mùa hè số", "Bình dân học vụ số", đội hình tình nguyện chuyên môn và cơ sở Đoàn - Hội tiếp tục chủ động đến với người dân, nhất là người cao tuổi, thanh thiếu nhi và những người còn hạn chế điều kiện tiếp cận công nghệ. Mỗi đơn vị hãy thực hiện ít nhất một công trình, phần việc cụ thể về chuyển đổi số hoặc chuyển động xanh, bảo đảm thiết thực và có thể duy trì lâu dài.