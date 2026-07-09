Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau bằng dao búa, súng tự chế

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang ngày 9.7 cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Long Xuyên kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang dao, búa, súng tự chế chuẩn bị đánh nhau.

Các hung khí nguy hiểm của nhóm thanh thiếu niên mang theo để chuẩn bị đánh nhau đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kịp thời thu giữ ẢNH: CTV

Theo đó, chiều 8.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy, mang theo nhiều hung khí, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau tại một khu đô thị thuộc phường Long Xuyên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp Công an phường Long Xuyên triển khai các biện pháp xác minh, chốt chặn tại các tuyến đường ra vào khu đô thị.

Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày (8.9), lực lượng công an phát hiện 5 thanh thiếu niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Làm việc với công an, nhóm này khai nhận đã mang theo nhiều hung khí lưu thông trên một số tuyến đường, sau đó đem cất giấu tại một căn nhà thuộc khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên để chuẩn bị đánh nhau.

Tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên, lực lượng công an thu giữ 13 hung khí các loại, gồm: súng tự chế, ná bắn dao tự chế, dao phóng lợn, búa, chĩa và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Hiện vụ mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau nêu trên được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Xuyên điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.