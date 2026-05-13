Bắt giữ 33 thanh niên dùng hung khí, bom xăng đánh nhau ở Rạch Giá

Ngày 13.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an phường Rạch Giá cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ 33 thanh niên tham gia vụ dùng bom xăng, hung khí đánh nhau trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên ở Rạch Giá do Nguyễn Thành Tài cầm đầu và nhóm thanh niên ở khu vực Giục Tượng do Nguyễn Duy Trường cầm đầu hẹn gặp nhau lúc 1 giờ sáng 10.5 tại đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi, nhóm ở Rạch Giá có hơn 20 người đã chuẩn bị hung khí như dao tự chế, chĩa 3 mũi; nhóm ở Giục Tượng rủ thêm Nguyễn Trọng Đô, Trần Duy Khánh, Nguyễn Văn Lộc cùng hàng chục thanh niên khác chuẩn bị bom xăng, dao tự chế... đi trên nhiều xe máy.

Hình ảnh camera nhà dân ghi lại cảnh nhiều thanh niên dùng hung khí đánh, chém các thanh niên của nhóm còn lại gây thương tích ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến điểm hẹn, hai nhóm dùng hung khí, bom xăng tấn công nhau. Nhóm ở Giục Tượng thất thế nên bỏ chạy về hướng Cầu Quay. Nhóm ở Rạch Giá cầm hung khí đuổi theo và phát hiện Đô, Khánh, Lộc chạy vào các tủ đồ phía trước quán ăn của người dân lẩn trốn, liền xông vào chém cả 3 bị thương tích nặng, rồi lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, Đô, Khánh, Lộc được các thanh niên trong nhóm ở Giục Tượng quay lại đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, đến nay, các lực lượng Công an tỉnh An Giang đã xác định và bắt giữ 33 thanh niên liên quan vụ việc. Trong đó, có 22 thanh niên thuộc nhóm ở Rạch Giá và 11 thanh niên thuộc nhóm ở Giục Tượng.

Bước đầu, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Bá Anh và Nguyễn Tuấn Khang đã thừa nhận cầm dao chém Đô, Khánh, Lộc. Các thanh niên còn lại của 2 nhóm thừa nhận cầm hung khí đi cùng để tham gia đánh nhau.

Một thanh niên tham gia vụ đánh nhau bị thương nặng, được các thanh niên khác hỗ trợ đưa đi cấp cứu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết thêm, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có 2 đối tượng tử vong trong vụ đánh nhau là sai sự thật. Hiện các đối tượng bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội lan truyền một số clip về việc 2 nhóm thanh niên dùng bom xăng, hung khí đánh nhau trên địa bàn phường Rạch Giá gây xôn xao dư luận. Qua điều tra, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ nhiều thanh niên tham gia vụ việc.



