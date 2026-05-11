An Giang: Truy bắt nhóm thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí gây thương tích

Chiều ngày 11.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp điều tra, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau xảy ra ở phường Rạch Giá vào rạng sáng ngày 10.5.

Nhóm rất đông thanh niên dùng hung khí đánh nhau được camera nhà dân ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang ghi lại vào rạng sáng ngày 10.5 ẢNH: CẮT RA TỪ CLIP

Trước đó, ngày 10.5 trên mạng xã hội lan truyền một số clip về việc 2 thanh niên bị nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên địa bàn phường Rạch Giá.

Theo hình ảnh và thời gian trong clip vụ việc xảy ra vào hơn 1 giờ ngày 10.5. Thời điểm này, 2 thanh niên bị nhóm thanh niên khác có cầm theo hung khí rượt đuổi đến khu vực trước nhà dân đánh, chém gây thương tích. Các thanh niên bị gây thương tích sau đó được đưa lên máy chở đi trong tình trạng bê bết máu.

2 thanh niên bị chém trọng thương được đưa đi cấp cứu ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết thêm sau khi bị đánh có 2 thanh niên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn đang điều trị chứ không tử vong như nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.