Đồng Nai: Bắt ‘nóng’ nhóm thanh niên đánh nhau trên đường phố

Chiều 20.5, Công an TP.Đồng Nai cho biết đã truy xét, bắt "nóng" nhiều nghi phạm liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) vào tối 19.5.

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ 15 ngày 19.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai tiếp nhận thông tin qua phản ánh từ người dân về vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên đang sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường Võ Thị Sáu.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra, tiến hành truy bắt "nóng" những người liên quan.

Theo Công an TP.Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trước đó và có lời thách thức nhau qua mạng xã hội giữa Trần Thanh Nhật Phát (17 tuổi, ở phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai) và Nông Chính Thống (20 tuổi, xã Tân Thành, TP.Đồng Nai)

Vì vậy, tối 19.5, khi biết nhóm của Phát đang ở một quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu, nhóm của Thống đi trên 3 xe máy, mang theo dao tự chế chạy đến tìm chém nhóm của Phát. Lúc này, nhóm Phát cầm ghế trong quán chống trả và rượt đuổi ra giữa đường, đánh lại nhóm Thống.

Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản của quán và gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 7 nghi phạm để củng cố xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, song song với việc khẩn trương truy bắt những người liên quan đang bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai kêu gọi những người có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị quần chúng nhân dân hỗ trợ tích cực tố giác, cung cấp thông tin hữu ích về vụ việc gây rối nêu trên.