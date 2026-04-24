Đồng Nai: Xử lý 4 đối tượng đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông

Ngày 24.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Tam Hiệp đang điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của 4 đối tượng đánh nhau sau va chạm giao thông, xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tham gia đánh nhau sau va chạm giao thông ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17.4, L.V.T, N.H.M.P (cùng ở phường Tam Hiệp, đi chung xe) và N. (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) xảy ra va chạm giao thông trên đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp), sau đó 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát nhau giữa đường.

Sau đó, N. đã gọi thêm người đến hỗ trợ. Hai bên đã rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn cả đoạn đường, giao thông qua đây bị ách tắc.

4 đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Tam Hiệp đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, nhanh chóng xác định và bắt giữ 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".