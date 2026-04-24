Đồng Nai: Xử lý 4 đối tượng đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông

Lê Lâm
24/04/2026 19:13 GMT+7

4 đối tượng đánh nhau sau va chạm giao thông trên đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) đang bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 24.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Tam Hiệp đang điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của 4 đối tượng đánh nhau sau va chạm giao thông, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng Nai: Xử lý 4 thanh niên đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia đánh nhau sau va chạm giao thông

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17.4, L.V.T, N.H.M.P (cùng ở phường Tam Hiệp, đi chung xe) và N. (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) xảy ra va chạm giao thông trên đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp), sau đó 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát nhau giữa đường.

Sau đó, N. đã gọi thêm người đến hỗ trợ. Hai bên đã rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn cả đoạn đường, giao thông qua đây bị ách tắc.

Đồng Nai: Xử lý 4 thanh niên đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông- Ảnh 2.

4 đối tượng tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Tam Hiệp đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, nhanh chóng xác định và bắt giữ 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tin liên quan

Xác minh vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau gần Khu công nghiệp Sóng Thần

Nhóm thanh niên mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau giữa đường vào giờ tan ca gần Khu công nghiệp Sóng Thần (TP.HCM), gây náo loạn khu vực.

đánh nhau sau va chạm giao thông Gây rối trật tự công cộng Đường Dương Tử Giang Công an tỉnh Đồng Nai va chạm giao thông
