Chiều 19.11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường Tân Thuận, cho biết thêm 1 nạn nhân trong vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba đã tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân này mất lúc 7 giờ 22 phút sáng nay. Tính đến 13 giờ ngày 19.11, vụ nổ đã khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương (2 người đang điều trị tại các bệnh viện, 7 người đã xuất viện).

Vụ nổ khí gas xảy ra khoảng 11 giờ ngày 13.11.2026 tại một cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM). Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Vụ việc làm sập hoàn toàn 2 căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba; nhà số 83 và 85 sập một phần. Một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; một số xe mô tô bị hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường Tân Thuận thông tin tại buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Hỗ trợ 266 triệu đồng, tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh gas

Về công tác hỗ trợ, bà Linh cho biết tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gia đình người tử vong, người bị thương và gia đình có nhà bị sập hiện là 266 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của phường hỗ trợ 140 triệu đồng; nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân là 76 triệu đồng.

Cụ thể, 2 trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng/trường hợp; 9 người bị thương được hỗ trợ 17 triệu đồng/người. Riêng trường hợp bị thương nặng, vừa tử vong sáng 19.11, được hỗ trợ 23 triệu đồng. Địa phương tiếp tục thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ đối với trường hợp này.

Vụ nổ khí ga ở đường Bùi Văn Ba TP.HCM: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn tại vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba sáng 13.11 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, lãnh đạo TP.HCM và đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Phường tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chăm lo các gia đình và nạn nhân.

Đối với việc rà soát các cơ sở kinh doanh gas, địa phương xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và quy định về kinh doanh, bán lẻ LPG. Đồng thời, tăng cường kiểm tra địa bàn, các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của phường.

Địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng TP.HCM tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp quản lý; tăng cường quản lý an toàn đối với chai LPG, LPG chai, chai LPG mini và LPG chai mini lưu thông, sử dụng trên địa bàn.