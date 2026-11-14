Vụ nổ sập nhà ở TP.HCM: Phong tỏa đường Bùi Văn Ba, di dời bình gas

Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ sập nhà ở TP.HCM trên đường Bùi Văn Ba vào chiều 14.11, cơ quan chức năng vẫn duy trì hàng rào chốt chặn nhiều lớp dọc tuyến đường này để phục vụ công tác xử lý hậu quả.

Tại khu vực nhà bị đổ sập, xe cuốc hoạt động liên tục để bốc dỡ các mảng bê tông cùng khung sắt đưa ra ngoài ẢNH: TRẦN KHA

Tại khu vực phong tỏa gần hiện trường, lực lượng chức năng chỉ giải quyết cho người dân sinh sống bên trong và nhân viên giao hàng (shipper) ra vào; người dân và phương tiện bên ngoài được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác để đảm bảo an toàn. Lực lượng tại chỗ cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân không quay phim, chụp ảnh tại khu vực đang xử lý sự cố.

Bên trong hàng rào căng dây, một xe chữa cháy vẫn túc trực sẵn sàng ứng phó. Tại khu vực căn nhà bị đổ sập, hai xe cuốc hoạt động liên tục để bốc dỡ các mảng bê tông lớn cùng khung sắt đưa ra ngoài. Song song đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp chặt chẽ với các tổ máy cơ giới xử lý những mảng tường ngã đổ, đồng thời rà soát, di dời các bình gas còn sót lại trong đống đổ nát ra khu vực an toàn.

Khu vực căn nhà đổ sập ẢNH: TRẦN KHA

Công tác xử lý hiện trường vẫn đang tiếp diễn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận (cập nhật đến 18 giờ ngày 13.11), vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân) xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 13.11 tại cửa hàng kinh doanh gas ở địa chỉ số 81 đường Bùi Văn Ba.

Hậu quả vụ nổ làm sập hoàn toàn hai căn nhà số 81 và 79A; căn nhà số 83 bị sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần. Ngoài ra, một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và nhiều xe máy hư hỏng.

Tính đến 18 giờ ngày 13.11, vụ việc khiến 2 người tử vong tại hiện trường và 10 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Hiện Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Những bình gas bên trong đống đổ nát được đưa ra phía ngoài ẢNH: TRẦN KHA

Khu vực chốt chặn trên đường Bùi Văn Ba ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, chiều 13.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và lãnh đạo các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường vụ nổ sập nhà kiểm tra, chỉ đạo tập trung tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi rời hiện trường, đoàn công tác cùng đại diện UBND phường Tân Thuận đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình bị ảnh hưởng.