Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM: Tiếp cận, cứu người có thể còn mắc kẹt bên trong

Khoảng 14 giờ ngày 13.11, ghi nhận tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM), công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại một cơ sở kinh doanh gas hoạt động nhiều năm nay, khiến căn nhà đổ sập, nhà dân liền kề cũng bị sập tường, hư hỏng nặng.

Bước đầu xác định vụ nổ khiến một số người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường sau vụ nổ ẢNH: TRẦN KHA

Có mặt tại hiện trường, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, đã chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ với ưu tiên cao nhất là tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Tại khu vực phong tỏa, gạch đá tràn ra một phần đường Bùi Văn Ba, những mảng bê tông lớn chắn lối vào và che khuất nhiều vị trí. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng tại chỗ phải khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp xe cẩu và phương tiện chuyên dụng di dời từng khối bê tông, dọn dẹp lớp xà bần để mở đường vào bên trong. Từng thao tác được thực hiện hết sức thận trọng nhằm tìm dấu hiệu của người gặp nạn ở những nơi có thể bị vùi lấp.

Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm cứu nạn bên trong, tại hiện trường tiếp tục phát ra một số tiếng nổ khiến người dân khu vực vô cùng lo lắng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông và phong tỏa tuyến đường Bùi Văn Ba xa hơn so với phạm vi ban đầu, đồng thời yêu cầu người dân sống xung quanh vào bên trong nhà.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu ẢNH: CTV

Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập ở TP.HCM

Người bị thương trong vụ nổ ẢNH: CTV

Cùng thời điểm, nhiều bình gas loại lớn đã được lực lượng chức năng di dời ra bên ngoài để làm mát, phòng ngừa cháy nổ thứ cấp. Điện sinh hoạt toàn khu vực cũng được ngắt để phục vụ công tác cứu hộ.

Theo ghi nhận, sức ép từ vụ nổ rất lớn khiến nhiều nhà dân và các tòa nhà cao tầng lân cận bị vỡ kính, rớt trần thạch cao, bay mái tôn, mái ngói.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. ẢNH: TRẦN KHA

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. ẢNH: TRẦN KHA

Hiện trường vụ nổ làm tường gạch đổ nát ẢNH: TRẦN KHA

Các bình gas được đưa ra ngoài ẢNH: TRẦN KHA

Kể lại giây phút kinh hoàng, một người dân sống gần hiện trường bàng hoàng nói: "Thời điểm xảy ra tiếng nổ lớn, căn nhà 3 tầng của tôi rung lắc dữ dội, trần thạch cao rớt xuống, cửa kính vỡ nát. Sức ép mạnh đến mức mái ngói nhà bên cạnh bay tung lên trời".

Hiện công tác tìm kiếm người gặp nạn trong đống đổ nát sập nhà và điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tập trung thực hiện.

Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật...