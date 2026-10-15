Quân đội thử nghiệm drone tải hàng nặng đến 120 kg phục vụ cứu hộ

Ngày 15.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, chạy thử xuồng cao su có động cơ và bay thử thiết bị bay không người lái (drone) tải hàng có tải trọng từ 80 - 120 kg, phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, làm trưởng đoàn kiểm tra.

Drone tải hàng nặng từ 80 - 120 kg được bay thử nghiệm, phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự tại Đà Nẵng ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đoàn công tác kiểm tra các chi tiết, bộ phận, quy trình lắp ráp và vận hành thiết bị; đồng thời tổ chức chạy thử, bay thử trong điều kiện thực tế để đánh giá chất lượng, tính ổn định và mức độ an toàn.

Trọng tâm là khả năng cơ động trên mặt nước của xuồng cao su có động cơ và khả năng vận chuyển hàng hóa của drone, làm cơ sở nghiệm thu trước khi đưa các phương tiện vào sử dụng.

Drone tải hàng được kiểm tra, bay thử trong điều kiện thực tế để đánh giá chất lượng, tính ổn định và mức độ an toàn

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc bổ sung các phương tiện này góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ của lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó, xuồng cao su có động cơ hỗ trợ cơ động lực lượng, tiếp cận và sơ tán người dân tại các khu vực ngập lụt.

Đối với drone tải hàng, phương tiện này có thể hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt, khó tiếp cận bằng đường bộ và đường thủy.

Xuồng cao su có động cơ hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận, sơ tán người dân tại các khu vực ngập lụt ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc kết hợp phương tiện hoạt động trên mặt nước và trên không được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận địa bàn, rút ngắn thời gian hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai. Đây cũng là bước cụ thể trong quá trình hiện đại hóa phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự của Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu ứng phó các tình huống thiên tai phức tạp.