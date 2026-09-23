Mưa lớn nước sông Cà Ty dâng cao làm sập nhà dân ở Phan Thiết

Chiều 23.9, UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 22.9 đến nay, đã gây ngập một số tuyến đường, đồng thời làm sạt lở bờ sông Cà Ty, gây thiệt hại nhiều nhà dân trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Phan Thiết, mưa lớn khiến nước sông Cà Ty dâng cao, chảy xiết, gây xói lở bờ sông tại tổ dân phố 15. Một căn nhà sát bờ sông của ông Nguyễn Văn Ý, có kết cấu tường gạch, mái tôn, bị sập hoàn toàn.

Bí thư Đàng ủy phường Phan Thiết Võ Thanh Bình kiểm tra vùng nhà dân bị sạt lở chiều 23.9 ẢNH: Q.H

Ngoài căn nhà bị sập hoàn tàn, ba nhà dân khác trong khu vực bị ảnh hưởng do sụt lún nền, hư hỏng chân móng và tường. Một đoạn hẻm cũng bị sụt lún, tạo thành điểm nguy hiểm.

UBND phường Phan Thiết cho biết nguyên nhân sạt lở được xác định do mưa lớn, dòng chảy sông Cà Ty rất mạnh, cùng với nước mưa thoát ra sông, làm gia tăng xói lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng dân quân và các lực lượng chức năng phường Phan Thiết đã hỗ trợ người dân đưa người, tài sản đến nơi an toàn. Bốn hộ dân trong khu vực sạt lở đã được di dời; chính quyền cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm và kinh phí ban đầu cho các hộ bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sập nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm sát bờ sông Cà Ty ẢNH: H.L

Trước mắt, địa phương đã dùng cát bồi lấp vị trí đường bị sụt lún, hạn chế dòng nước tiếp tục chảy xiết gây xói lở. Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở bờ sông Cà Ty, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Về lâu dài, UBND phường Phan Thiết kiến nghị đầu tư xây dựng kè bờ sông Cà Ty nhằm chống sạt lở, bảo vệ nhà dân.