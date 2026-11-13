Sau tiếng nổ, căn nhà trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM bị đổ sập

Hơn 12 giờ ngày 13.11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý hiện trường, tìm kiếm cứu nạn tại căn nhà đổ sập - vốn là đại lý chuyên kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Nhiều người dân sống gần khu vực bàng hoàng cho biết, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ đại lý gas nói trên.

Sức ép từ vụ nổ mạnh đến mức thổi bay phần mái tôn của căn nhà lên cao, kéo theo kết cấu bên trong bị đổ sập ngay sau đó. Một nhân chứng tại hiện trường cho hay, cơ sở này chuyên kinh doanh gas cho người dân trong khu vực suốt nhiều năm qua.

Ngay sau tiếng nổ, do lo ngại nguy cơ cháy nổ tiếp diễn nên người dân xung quanh không dám tiếp cận mà nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu hộ. Khu vực xung quanh cũng được ngắt điện hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn. Bên trong hiện trường ngổn ngang gạch đá, xà bần; xe cẩu cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được điều động để cẩu dọn đống đổ nát, tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt bên trong.

Hiện trường gần nơi vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM): Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Đường Bùi Văn Ba phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Bên trong khu vực phong tỏa, nhiều xe cứu thương cùng đội ngũ nhân viên y tế túc trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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