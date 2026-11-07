Giông lốc làm sập, tốc mái 15 căn nhà ở Đồng Tháp

Ngày 7.11, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết tối 6.11, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây ảnh thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình hạ tầng.

Riêng tại xã Trường Xuân, giông lốc làm 2 căn bị sập hoàn toàn, 13 căn tốc mái, 2 trụ điện trung thế bị gãy, nhiều cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường ĐT.845, ĐT.844 và khu vực trung tâm xã, gây cản trở giao thông.

Giông lốc làm tốc mái nhiều ngôi nhà ở xã Trường Xuân ẢNH: Đ.T

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng kiểm tra, chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết ngay trong đêm 6.11, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, sửa chữa nhà cửa.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương thu dọn cây xanh ngã đổ, giải phóng những điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp ngành điện xử lý sự cố, bảo đảm an toàn điện.

Hiện UBND xã Trường Xuân tiếp tục rà soát, xác minh mức độ thiệt hại, hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ để xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến ngày 6.11, Đồng Tháp xảy ra 38 vụ giông lốc, làm thiệt hại ước tính hơn 7.135 tỉ đồng.

Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 17 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 343 căn nhà bị tốc mái, trong đó 119 căn tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra còn có 10 phòng học bị tốc mái, 2 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng; 19 trụ điện gãy đổ...

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu, hàng trăm gốc mít, sầu riêng, chuối... Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị các địa phương trong tỉnh chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, giông lốc, sét; rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.