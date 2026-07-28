Cà Mau: Giông lốc kéo sập nhiều nhà dân, 1 thai phụ phải nhập viện cấp cứu

Rạng sáng 28.7, cơn giông lốc kèm mưa lớn bất ngờ quét qua xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, làm 27 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái, gây thiệt hại ước tính khoảng 379 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Đá Bạc đến thăm hỏi gia đình có nhà bị sập ẢNH: CTV

Trong số những căn nhà bị giông lốc cuốn sập có căn nhà của chị B.T.G, thai phụ đang mang thai tháng thứ 5. Chị G. bị mái tôn cùng cây cối đổ ngã đè trúng dẫn đến bị thương. Rất may người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chị G. đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cấp cứu kịp thời.

Theo UBND xã Đá Bạc, có 7 hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc thuộc diện khó khăn; trong đó hộ chị G. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đá Bạc đã ghi nhận và dự định hỗ trợ 80 triệu đồng để giúp gia đình chị G. xây lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng của xã Đá Bạc giúp người dân khắc phục thiệt hại ẢNH: CTV

Hiện tại UBND xã Đá Bạc cũng đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp chính quyền các cấp hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả giông lốc. Địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết thiệt hại để kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí và vật tư, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.