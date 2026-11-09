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    Kịp thời cứu người trong đám cháy căn nhà tại hẻm sâu đường Âu Cơ

    Trần Kha
    Trần Kha
    Lực lượng chức năng vừa dập tắt kịp thời một vụ cháy nhà trên đường Âu Cơ, giải cứu an toàn một người đàn ông bị mắc kẹt trên tầng cao.

    Chiều tối 9.11, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 (Công an TP.HCM) đã kịp thời khống chế một đám cháy nhà dân trong hẻm sâu đường Âu Cơ, giải cứu thành công một người đàn ông.

    Kịp cứu người đàn ông trong đám cháy nhà trong hẻm sâu đường Âu Cơ, - Ảnh 1.

    Người đàn ông được lính cứu hỏa đưa ra khỏi căn nhà cháy

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 79/30/7A đường Âu Cơ (phường Hòa Bình), Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

    Chỉ sau 6 phút di chuyển, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và triển khai đội hình dập lửa, đồng thời tìm kiếm người gặp nạn.

    Đến 18 giờ 11 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 18 giờ 13 phút.

    Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực nguy hiểm, đưa ông Lương Đại Ngọc (58 tuổi) đang mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn.

    Vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực lầu 3 của căn nhà, thiêu rụi khoảng 4 m² trên tổng diện tích 128 m² cùng một số vật dụng sinh hoạt (hiện chưa ước tính được thành tiền).

    Nhờ phản ứng nhanh và phương án tác chiến hiệu quả, lực lượng cứu hỏa đã bảo vệ được 124 m² diện tích còn lại, ngăn chặn không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

    Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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