Cảnh sát PCCC đã dập tắt vụ cháy karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

Đến khoảng 20 giờ tối ngày 8.11, sau nhiều giờ nỗ lực dập lựa, vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) cơ bản đã được dập tắt, không gây cháy lan qua các khu vực lân cận.

Trước đó, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại cơ sở karaoke Nữ Hoàng (đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 và 15 đã đã điều động 11 xe chữa cháy cùng các xe chuyên dụng, trang thiết bị đi cùng và 38 cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận hiện trường từ phía trên karaoke Nữ Hoàng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tham gia hỗ trợ còn có đơn vị Kho K882 cũng điều động 2 xe chuyên dụng chở nước cùng 8 cán bộ, chiến sĩ, Công ty cấp thoát nước Bình Phước điều 2 xe chuyên dụng chở nước cùng tham gia hỗ trợ; lực lượng Công an phường Bình Phước, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Phước cũng đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

3 xe cuốc được điều động để phá tường, giúp cho việc tiếp cận hiện trường bên trong thuận lợi hơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận tại hiện trường, quán karaoke Nữ Hoàng có khoảng 15 phòng hát, với 2 lối đi 2 bên, thiết kế hình chữ U, phía sau có 1 lối thoát hiểm. Thời điểm xảy ra vụ cháy, quán vẫn đang hoạt động. Trong quán ngoài nhân viên chỉ có 1 phòng đang có khách.

Lực lượng công an, quân đội cùng phối hợp dập lửa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo 1 nhân chứng cho biết, vụ cháy xảy ra tại phòng hát phía trong. Khi phát hiện có lửa bùng phát, chủ quán và nhân viên đã có mặt và nỗ lực dùng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bùng phát quá nhanh, trong phòng đa số là vật liệu dễ cháy nên mọi người đành bất lực bỏ ra ngoài.

Khi phát hiện có cháy, khách cùng nhân viên trong quán cũng đã chạy thoát ra ngoài. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Dù không gây thiệt hại về người nhưng quán karaoke đã bị thiêu rụi nhiều tài sản và hư hỏng nặng nề sau khi các lực lượng buộc phải phá tường, tiếp cận ngọn lựa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dù có mặt ở hiện trường ngay sau đó, nhưng các lực lượng khó tiếp cận đám cháy khi nơi xuất phát nằm ở gần giữa quán, 2 lối đi và cửa thoát hiểm khói bốc lên nghi ngút, đen kịt.

Sau khi huy động 3 xe cuốc cỡ lớn cào, phá tường phía trước và bên hông quán, các lực lượng mới nhanh chóng tiếp cận và khống chế đám cháy.

Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, tuy nhiên phần lớn tài sản trong quán karaoke đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.