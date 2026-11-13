Vụ nổ sập nhà ở TP.HCM: Phó chủ tịch Trần Văn Bảy trực tiếp chỉ đạo cứu nạn

Tại hiện trường vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã có mặt để nắm tình hình và chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy có mặt tại hiện trường vụ nổ ẢNH: TRẦN KHA

Khoảng 16 giờ 45, sau khi trực tiếp kiểm tra khu vực xảy ra vụ nổ nghi do khí gas khiến sập nhà dân, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong chiều 13.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa ra ngoài và chuyển về nhà xác để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tại hiện trường vụ nổ ẢNH: TRẦN KHA

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiến hành khẩn trương ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ sập nhà đã khiến 12 người bị thương, 2 người tử vong; đồng thời lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu được 10 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện công tác tìm kiếm, rà soát hiện trường vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tiếp tục.

Sau khi rời khỏi hiện trường vụ nổ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Khánh Hội thăm hỏi, động viện những người bị thương đang nằm điều trị tại đây. Đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung điều trị, chăm sóc cho các nạn nhân.