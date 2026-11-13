Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM: Cảnh sát PCCC cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài

Chiều 13.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã có thông tin sơ bộ về công tác ứng cứu vụ nổ làm sập nhà nghiêm trọng trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Cứu 4 người ra ngoài

Cụ thể, lúc 11 giờ 5 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra sự cố nổ gây sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba. Vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn liền kề (số 83, 85...) hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay lập tức, nhiều lực lượng tinh nhuệ được điều động đến hiện trường phối hợp ứng cứu, gồm: Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM và đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07, đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, nhiều mảng bê tông lớn chắn ngang lối vào, che khuất các vị trí bên trong. Cán bộ, chiến sĩ phải gấp rút di dời các khối bê tông, tháo dỡ kết cấu đổ nát và dọn xà bần để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng di dời nhiều bình gas loại lớn ra ngoài để làm mát, phòng ngừa cháy nổ thứ cấp, đồng thời ngắt điện toàn khu vực và mở rộng phạm vi phong tỏa đảm bảo an toàn.

Nhờ nỗ lực khẩn trương, chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa được 4 nạn nhân từ đống đổ nát ra ngoài an toàn. Hiện công tác tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Công an TP.HCM khuyến cáo

Qua sự cố này, Phòng PC07 Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định an toàn khi sử dụng khí gas:

Bình chứa gas: Chọn bình có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên hình dạng, đã kiểm định, còn hạn sử dụng, được niêm phong đúng quy định và đúng khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng.

Thiết bị sử dụng: Dùng bếp gas và phụ kiện chính hãng; bếp phải có rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt (bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp).

Người mắc kẹt trong đống đổ nát được đưa ra ngoài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện trường gần nơi vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM): Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Vị trí lắp đặt: Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hay hầm kín; bố trí các thiết bị điện cách bình gas tối thiểu 1,5 m.

Quản lý và sử dụng: Nghiêm cấm hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Khi phát hiện rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh xử lý theo các bước:

Nhanh chóng báo động để mọi người xung quanh di chuyển ra khu vực an toàn. Lập tức khóa van bình gas; xác định vị trí rò rỉ để tạm thời bịt kín bằng băng keo hoặc trát xà phòng.

Tuyệt đối không dùng lửa, vật phát sinh nguồn nhiệt, không sử dụng điện thoại di động và không bật/tắt công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ.

Mở tất cả các cửa cho thông thoáng khí, giảm nồng độ gas trong phòng và gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ qua số 114.