    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an TP.HCM hướng dẫn ứng phó rò rỉ khí gas như thế nào?

    Trần Kha
    Trần Kha

    Nhằm hạn chế thiệt hại từ các sự cố cháy nổ dân sinh, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM vừa hướng dẫn kỹ năng ứng phó khẩn cấp khi phát hiện rò rỉ khí gas và công bố kênh tiếp nhận phản ánh các cơ sở sang chiết trái phép.

    Theo Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM, vụ nổ hỗn hợp hơi gas với không khí có thể xảy ra ngay cả khi vỏ bình chứa vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người khi ngửi thấy mùi gas nồng hoặc tiếng xì hơi thường có phản xạ bật đèn để quan sát, bật quạt đẩy mùi hoặc bấm chuông điện. Tuy nhiên, chính tia lửa nhỏ phát sinh từ các thiết bị điện này sẽ kích hoạt vụ nổ với sức công phá lớn.

    Công an TP.HCM công bố số điện thoại tố giác sang chiết gas trái phép- Ảnh 1.

    Rò rỉ khí gas

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Do đó, khi nghi ngờ có sự cố, người dân cần thực hiện đúng trình tự thoát nạn và xử lý ban đầu. 

    Tuyệt đối tránh nguồn phát sinh tia lửa: Ngay khi phát hiện mùi gas bất thường, phải hô hoán bằng lời để mọi người xung quanh biết và nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Không bật, tắt đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao hay rút phích cắm điện. Không bấm chuông điện, không bật lửa và không sử dụng điện thoại ngay trong khu vực nghi có gas.

    Thoát nạn và khóa van an toàn: Chỉ tiến hành khóa van bình gas nếu ở vị trí thuận lợi và bảo đảm an toàn. Trường hợp mùi gas quá nồng, tiếng xì lớn, không thể tiếp cận van hoặc đã phát sinh ngọn lửa, phải lập tức thoát ra ngoài, không dùng dụng cụ cưỡng bức van khóa.

    Trên đường thoát, có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nhưng không vận hành cửa cuốn điện và không để việc mở cửa làm chậm quá trình di chuyển. Ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ nhỏ. Khi đã ra vùng an toàn, tuyệt đối không quay lại lấy tài sản. Nếu gas đang cháy tại điểm rò, không tự ý dập lửa khi chưa ngắt được nguồn cấp vì khí tiếp tục thoát ra sẽ tích tụ gây nổ lớn hơn.

    Gọi 114 và báo tin chính xác: Từ vị trí an toàn bên ngoài, người dân gọi ngay số 114, cung cấp rõ địa chỉ, tên đường, phường, xã và đặc điểm nhận biết lối vào. Đồng thời, thông báo tình trạng hiện trường và vị trí người còn mắc kẹt (nếu có) để lực lượng cứu nạn triển khai phương án tiếp cận.

    Công an TP.HCM công bố số điện thoại tố giác sang chiết gas trái phép- Ảnh 2.

    Hiểu đúng về gas để sử dụng đúng cách

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Đường dây nóng phản ánh sang chiết gas lậu: PC07 đề nghị người dân khi phát hiện các điểm sang chiết gas thủ công, thu gom bình mini để nạp lại hoặc sử dụng bình hư hỏng cần báo ngay cho công an, UBND phường, xã sở tại. Người dân có thể ghi hình từ khoảng cách an toàn làm chứng cứ nhưng không tự ý xâm nhập kho bãi hay đối chất với chủ cơ sở.

    Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể phản ánh trực tiếp qua số điện thoại của trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM: 0983.481.400.

    Tin liên quan

    Sau tiếng nổ, căn nhà trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM bị đổ sập

    Sau tiếng nổ, căn nhà trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM bị đổ sập

    Trưa 13.11, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên tại căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận),khiến công trình đổ sập. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Công an TP.HCM nổ lớn tài sản Ngọn lửa Bình gas

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận