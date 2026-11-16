Công an TP.HCM hướng dẫn ứng phó rò rỉ khí gas như thế nào?

Theo Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM, vụ nổ hỗn hợp hơi gas với không khí có thể xảy ra ngay cả khi vỏ bình chứa vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người khi ngửi thấy mùi gas nồng hoặc tiếng xì hơi thường có phản xạ bật đèn để quan sát, bật quạt đẩy mùi hoặc bấm chuông điện. Tuy nhiên, chính tia lửa nhỏ phát sinh từ các thiết bị điện này sẽ kích hoạt vụ nổ với sức công phá lớn.

Rò rỉ khí gas ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Do đó, khi nghi ngờ có sự cố, người dân cần thực hiện đúng trình tự thoát nạn và xử lý ban đầu.

Tuyệt đối tránh nguồn phát sinh tia lửa: Ngay khi phát hiện mùi gas bất thường, phải hô hoán bằng lời để mọi người xung quanh biết và nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Không bật, tắt đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao hay rút phích cắm điện. Không bấm chuông điện, không bật lửa và không sử dụng điện thoại ngay trong khu vực nghi có gas.

Thoát nạn và khóa van an toàn: Chỉ tiến hành khóa van bình gas nếu ở vị trí thuận lợi và bảo đảm an toàn. Trường hợp mùi gas quá nồng, tiếng xì lớn, không thể tiếp cận van hoặc đã phát sinh ngọn lửa, phải lập tức thoát ra ngoài, không dùng dụng cụ cưỡng bức van khóa.

Trên đường thoát, có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nhưng không vận hành cửa cuốn điện và không để việc mở cửa làm chậm quá trình di chuyển. Ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ nhỏ. Khi đã ra vùng an toàn, tuyệt đối không quay lại lấy tài sản. Nếu gas đang cháy tại điểm rò, không tự ý dập lửa khi chưa ngắt được nguồn cấp vì khí tiếp tục thoát ra sẽ tích tụ gây nổ lớn hơn.

Gọi 114 và báo tin chính xác: Từ vị trí an toàn bên ngoài, người dân gọi ngay số 114, cung cấp rõ địa chỉ, tên đường, phường, xã và đặc điểm nhận biết lối vào. Đồng thời, thông báo tình trạng hiện trường và vị trí người còn mắc kẹt (nếu có) để lực lượng cứu nạn triển khai phương án tiếp cận.

Hiểu đúng về gas để sử dụng đúng cách ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đường dây nóng phản ánh sang chiết gas lậu: PC07 đề nghị người dân khi phát hiện các điểm sang chiết gas thủ công, thu gom bình mini để nạp lại hoặc sử dụng bình hư hỏng cần báo ngay cho công an, UBND phường, xã sở tại. Người dân có thể ghi hình từ khoảng cách an toàn làm chứng cứ nhưng không tự ý xâm nhập kho bãi hay đối chất với chủ cơ sở.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể phản ánh trực tiếp qua số điện thoại của trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM: 0983.481.400.