Vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba: Công an TP.HCM khuyến cáo

Liên quan vụ nổ sập nhà dân ở đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM vừa phát đi khuyến cáo nhằm siết chặt quy trình bảo đảm an toàn PCCC gas trong sinh hoạt và kinh doanh.

Trước đó, ngày 13.11.2026, vụ nổ lớn trên đường Bùi Văn Ba làm 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà liền kề hư hỏng nặng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm, đưa 12 nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Hình ảnh một bình gas bị rò rỉ rồi bốc cháy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan chức năng, khí gas dân dụng (LPG) nặng hơn không khí nên khi rò rỉ thường tích tụ sát nền nhà, trong các hố rãnh hoặc nơi thiếu thông gió.

Khi hòa trộn với không khí thành hỗn hợp cháy nổ và gặp nguồn nhiệt, áp lực vụ nổ có thể phá hủy tường, kết cấu chịu lực, làm sập đổ nhiều công trình liền kề.

Để phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu, PC07 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và các cơ sở thực hiện nghiêm 4 nhóm giải pháp:

Kiểm tra kỹ ngay khi giao nhận, lắp đặt: Người dân chỉ mua, đổi gas tại cửa hàng có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, hạn kiểm định và vỏ bình; kiên quyết từ chối bình móp méo, gỉ sét hoặc nghi rò rỉ.

Nhân viên giao lắp phải thử độ kín các mối nối sau khi kết nối và hướng dẫn khách cách vận hành.

Bình gas phải đặt đứng vững ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn nhiệt, không đặt trong hầm kín hay bị đồ đạc che lấp, chèn ép dây dẫn. Đối với bếp gas mini, tuyệt đối không dùng bình đã qua sang chiết lại, không tự ý thay đổi kết cấu bếp hoặc dùng nồi quá lớn khiến nhiệt truyền xuống khoang chứa bình.

Trông coi liên tục trong quá trình đun nấu: Trước khi bật bếp, cần quan sát dây dẫn xem có bị nứt, gập, chuột cắn hay chạm bề mặt nóng hay không. Nếu phát hiện hư hỏng phải ngừng sử dụng và gọi thợ chuyên môn thay thế, không tự nối vá dây hay dùng lửa để dò tìm điểm rò rỉ.

Hiện trường một vụ nổ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo chi tiết nhằm bảo đảm an toàn PCCC gas cho người dân và cơ sở kinh doanh. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong lúc nấu nướng phải có người trông coi, tránh để thức ăn trào hoặc gió làm tắt lửa trong khi gas vẫn thoát ra ngoài. Nếu bếp không bắt lửa, cần khóa nguồn cấp và kiểm tra nguyên nhân trước khi bật lại. Tại các nhà hàng, quán ăn, chủ cơ sở phải phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống gas trước và sau mỗi ca làm việc.

Quản lý chặt cơ sở kinh doanh, sang chiết: Các cửa hàng kinh doanh gas phải kiểm soát nghiêm quy trình xuất nhập, sắp xếp bình và duy trì sẵn sàng phương tiện chữa cháy. Cơ quan công an nghiêm cấm hành vi sang chiết, nạp gas trái phép bằng dụng cụ tự chế hoặc nạp lại bình gas mini dùng một lần. Khu vực bảo quản phải giữ lối thoát nạn thông suốt, tuyệt đối không hút thuốc, đun nấu hay hàn cắt xung quanh.