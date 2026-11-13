Phát hiện hộp sọ, xương người ở phường Linh Xuân: Công an TP.HCM tìm tung tích nạn nhân

Ngày 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, đồng thời thông báo tìm tung tích nạn nhân có phần thi thể được phát hiện tại phường Linh Xuân.

Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, đồng thời thông báo tìm tung tích nạn nhân ẢNH: C.AN

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 9.11, anh L.N.H.Q trên đường đi giăng lưới bắt cá tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế Luật (đường Lương Văn Can, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP.HCM) thì bất ngờ phát hiện một hộp sọ người cùng hai khúc xương nghi là xương cẳng chân. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Công an phường Linh Xuân.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 40 - 50, cao khoảng 1,6 m. Thời điểm tử vong, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải xanh rêu, bên ngoài mặc quần dài vải màu xám và áo khoác xanh dương có in chữ "Reebook" phía sau lưng, đi dép hiệu Biti's màu nâu (cỡ 40). Ngoài ra, nạn nhân có răng giả ở hàm dưới và răng bọc sứ ở hàm trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm trên liên hệ phối hợp giải quyết ẢNH: Cơ quan chức năng cung cấp

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm trên, liên hệ trực tiếp tại địa chỉ số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hoặc qua số điện thoại 0375.004.446 (gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thế Tiền) để phối hợp giải quyết.