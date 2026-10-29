Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể nữ giới dạt vào bờ kè sông Sài Gòn

Ngày 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể nữ giới tại khu vực bờ kè sông Sài Gòn, đoạn trước bến tàu thủy Bình An (đường 21, phường An Khánh).

Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể phụ nữ dạt vào bờ kè sông Sài Gòn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, chiều 27.10, trong lúc đi dạo tại khu vực bến buýt sông Sài Gòn, anh Đ.G.B nhìn thấy một thi thể trôi dạt sát mép bờ kè nên đến Công an phường An Khánh trình báo.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể và triển khai các bước khám nghiệm theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,6 m, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn. Tại thời điểm phát hiện, người nữ mặc áo khoác màu xanh bên ngoài, bên trong là áo thun đen, mặc quần thun dài màu đen; cổ tay trái có đeo vòng hạt dạng chuỗi màu đỏ.

Do trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được danh tính.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến người phụ nữ nói trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) hoặc gọi điện thoại qua số 0934.053.456, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thành để phối hợp giải quyết.