Phường An Khánh, TP.HCM tìm người thân 4 trẻ bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác

Tối 16.10, UBND phường An Khánh (TP.HCM) phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của 4 trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Đặc điểm nhận dạng của 4 trẻ bị bỏ rơi

Theo thông báo, tối 13.10, một sư cô phát hiện 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (177 Trần Não, phường An Khánh). Các trẻ không có người thân đi kèm, không có giấy tờ tùy thân.

4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (phường An Khánh, TP.HCM), gồm 2 bé trai và 2 bé gái, nhỏ nhất khoảng 9 tháng tuổi ẢNH: UBND PHƯỜNG AN KHÁNH

4 trẻ gồm 2 bé trai và 2 bé gái có đặc điểm nhận dạng như sau (lúc phát hiện trẻ):

Bé trai thứ nhất khoảng 3 tuổi, chiều dài cơ thể 90 cm, nặng 10 kg. Bé mặc áo thun trắng sọc đỏ, quần ngắn màu cam. Bé trai thứ hai khoảng 2 tuổi, chiều dài cơ thể 85 cm, nặng 10 kg. Bé mặc áo thun màu xanh dương, quần ngắn sọc đỏ, xanh, đen. Bé gái thứ nhất khoảng 15 tháng tuổi, chiều dài cơ thể 85 cm, nặng 10 kg. Bé mặc đồ bộ màu vàng, áo có họa tiết hoa vàng. Bé gái còn lại khoảng 9 tháng tuổi, chiều dài cơ thể 80 cm, nặng 6 kg. Bé mặc quần áo liền thân màu hồng, có họa tiết con báo màu trắng và xám.

Theo thông báo, cả 4 trẻ đều có sức khỏe bình thường.

Liên hệ UBND phường An Khánh để nhận lại trẻ

Hiện nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác đang nuôi dưỡng, chăm sóc 4 trẻ.

UBND phường An Khánh (trụ sở tại số 171/1 Lương Định Của, khu phố 3, phường An Khánh; điện thoại 02837406688) thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các trẻ liên hệ trực tiếp UBND phường để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Theo thông báo, sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.