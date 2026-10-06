Thấy bé sơ sinh bị bỏ rơi, cô gái ở TP.HCM bế về chăm sóc

Khoảng 10 giờ ngày 6.10, chị Đoàn Thị Quỳnh Như (23 tuổi, tạm trú tại khu phố Tân Mỹ, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đi đổ rác cách dãy trọ chị ở khoảng 10 mét thì phát hiện túi ni lông màu vàng đặt trước thùng rác. Khi đến gần, chị phát hiện bên trong là một bé sơ sinh, không có quần áo, đồ đạc bên cạnh.

Chị Như lập tức bế bé về phòng trọ, vệ sinh và lấy đồ quấn lại cho bé. Sau đó, chị đưa bé ra ngoài nhờ bà Trương Thị Tuyến, một người sống gần đó, hỗ trợ. Bà Tuyến sau đó trình báo vụ việc với Công an phường Tân Đông Hiệp.

Khu vực phát hiện bé sơ sinh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bé gái sơ sinh sức khỏe ổn định

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp có mặt tại nơi phát hiện cháu bé, sau đó đưa bé đến Trạm y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe.

Theo Công an phường, hiện sức khỏe bé gái ổn định. Cơ quan chức năng đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường để hoàn tất các thủ tục liên quan, đảm bảo điều kiện chăm sóc và quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Bé sơ sinh sau khi được vệ sinh và quấn khăn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an phường Tân Đông Hiệp đồng thời thông báo tìm người thân của bé. Cha, mẹ đẻ hoặc người thân của bé nếu biết thông tin về sự việc, có thể liên hệ Công an phường Tân Đông Hiệp để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Người dân biết thông tin liên quan đến bé sơ sinh hoặc vụ việc có thể cung cấp cho Công an phường Tân Đông Hiệp qua số điện thoại 02743.740.370 hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp.