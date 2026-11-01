    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2: Đặc điểm nhận dạng chi tiết

    Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2: Đặc điểm nhận dạng chi tiết

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam

    Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị khép chặt vòng vây, truy xét 2 phạm nhân trốn trại A2 còn lại với đặc điểm nhận dạng

    Chiều 1.11, lực lượng công an, cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc xã Diên Lâm (Khánh Hòa), phục vụ công tác truy bắt 2 phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

    Khu vực 2 phạm nhân được xác định lẩn trốn thuộc vùng núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm), địa hình hiểm trở, phức tạp, giáp tuyến quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắk Lắk.

    Do đó, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều tổ công tác, mở rộng phạm vi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường và khu vực giáp ranh.

    Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2: Đặc điểm nhận dạng chi tiết

    Đặc điểm nhận dạng các phạm nhân trốn trại

    Theo thông báo của cơ quan công an, Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm kín ngực; 2 tay xăm hoa văn từ khuỷu lên vai, 2 chân xăm từ cổ chân lên đầu gối.

    Khi bỏ trốn, Tình đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen và đi giày ba ta.

    Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là chân phải từng bị gãy, có vết sẹo lồi kéo dài qua đầu gối ở mặt trong chân.

    Thời điểm bỏ trốn, Toàn mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay, đeo ống tay thun chống nắng màu đen, đi giày ba ta có gai màu trắng, viền đỏ.

    Công an tỉnh Khánh Hòa khép chặt vòng vây, nhận dạng 2 phạm nhân trốn trại A2- Ảnh 9.

    Hai phạm nhân trốn trại còn lại

    ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

    Cơ quan công an nhận định 2 phạm nhân trốn trại có khả năng mang theo các vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc tổ chức vây bắt. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

    Cơ quan chức năng cũng cảnh báo mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các phạm nhân lẩn trốn đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Hoảng hồn khi thấy phạm nhân trốn trại A2 phía sau nhà trước khi bị bắt

    Hoảng hồn khi thấy phạm nhân trốn trại A2 phía sau nhà trước khi bị bắt

    Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi, một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bất ngờ lao vào khu vực nhà dân ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khiến người dân hoảng loạn.

    Khám phá thêm chủ đề

    phạm nhân trốn trại phạm nhân giết người trốn trại nhận dạng đặc điểm phạm nhân trốn trại Trại giam A2

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận