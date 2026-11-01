Chiều 1.11, lực lượng công an, cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc xã Diên Lâm (Khánh Hòa), phục vụ công tác truy bắt 2 phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Khu vực 2 phạm nhân được xác định lẩn trốn thuộc vùng núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm), địa hình hiểm trở, phức tạp, giáp tuyến quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắk Lắk.

Do đó, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều tổ công tác, mở rộng phạm vi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường và khu vực giáp ranh.

Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2: Đặc điểm nhận dạng chi tiết

Đặc điểm nhận dạng các phạm nhân trốn trại

Theo thông báo của cơ quan công an, Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm kín ngực; 2 tay xăm hoa văn từ khuỷu lên vai, 2 chân xăm từ cổ chân lên đầu gối.

Khi bỏ trốn, Tình đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen và đi giày ba ta.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là chân phải từng bị gãy, có vết sẹo lồi kéo dài qua đầu gối ở mặt trong chân.

Thời điểm bỏ trốn, Toàn mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay, đeo ống tay thun chống nắng màu đen, đi giày ba ta có gai màu trắng, viền đỏ.

Hai phạm nhân trốn trại còn lại ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Cơ quan công an nhận định 2 phạm nhân trốn trại có khả năng mang theo các vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc tổ chức vây bắt. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các phạm nhân lẩn trốn đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.