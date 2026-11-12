Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể tại khu đất trống hẻm Võ Văn Vân

Khuya 11 rạng sáng 12.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể người nữ giới được phát hiện tại khu đất trống trên địa bàn.

Khu vực con hẻm tại khu đất trống nơi phát hiện thi thể cô gái ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vị trí phát hiện thi thể là bãi đất trống nằm trong một con hẻm trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc). Nạn nhân tử vong được xác định là nữ giới (khoảng 24 tuổi), thi thể sau đó đã được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác giám định pháp y.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã áp giải một người đàn ông được cho là nghi phạm liên quan đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra, thực nghiệm và làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Con hẻm dẫn vào khu vực đất trống phát hiện thi thể cô gái được phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân sinh sống gần khu vực, nghi phạm vụ án mạng ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa máy may và cơ khí gia công, thuê nhà xưởng hoạt động tại đây hơn 1 năm qua. Giữa người này và nạn nhân không có mối quan hệ họ hàng.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ vụ cô gái tử vong được phát hiện tại khu đất trống.