Lăng kính bạn đọc: Xử lý ngay khi dữ liệu người dân bị lộ lọt

Như Thanh Niên đã thông tin, trong phiên thảo luận tại Quốc hội mới đây, các đại biểu cho ý kiến về dự án luật An ninh dữ liệu và dự án luật Định danh và xác thực điện tử. Trước thực trạng không ít cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo nắm rõ thông tin cá nhân, thậm chí cả giọng nói, khuôn mặt người thân của nạn nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị phải thông báo kịp thời khi dữ liệu người dân bị lộ lọt.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 nghiêm cấm hành vi mua bán dữ liệu Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Cụ thể, góp ý dự án luật An ninh dữ liệu, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) nhấn mạnh thực tế không ít người nhận cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo nghe đầu dây bên kia đọc đúng họ tên, số căn cước, đúng giọng nói và cả khuôn mặt của người thân.

Về trách nhiệm báo cáo sự cố, đại biểu Lam đề nghị bổ sung quy định: khi dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, chủ quản dữ liệu phải thông báo kịp thời cho người bị ảnh hưởng, kèm hướng dẫn phòng tránh lừa đảo, bảo đảm thống nhất với luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân cần sớm biết dữ liệu của mình bị lộ để tự bảo vệ.

Qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, khoảng 300 vụ rao bán với hơn 1,7 triệu bản ghi dữ liệu. Qua kiểm tra 7 bộ, ngành, địa phương kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hiện 1.315 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Bảo vệ thông tin người dân

Trước thực trạng kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin cá nhân của nạn nhân, đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ lo lắng, đồng thời mong muốn các cơ quan quản lý cần quyết liệt hơn nữa xoay quanh vấn đề bảo vệ thông tin. BĐ Trịnh Cường nêu ý kiến: "Thông tin hơn 1.300 lỗ hổng trong bảo mật qua kiểm tra dữ liệu 7 cơ quan bộ ngành, địa phương thật đáng suy nghĩ. Đến nay đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm bao nhiêu vụ liên quan việc mua bán dữ liệu cá nhân?".

BĐ Hà Lê lưu ý về mức độ tinh vi ngày càng tăng của các nhóm lừa đảo: "Trước đây, các chiêu trò lừa đảo thường vụng về, dễ nhận biết. Tuy nhiên, hiện nay, khi kẻ gian đọc đúng vanh vách thông tin cá nhân, lại kết hợp công nghệ Deepfake giả cả giọng nói và khuôn mặt người thân, thì người dân dù có bình tĩnh hay cảnh giác đến mấy cũng rất dễ rơi vào vòng xoáy lo lắng, mất cảnh giác và bị thao túng tâm lý".

Cho rằng việc phải cài đặt nhiều ứng dụng riêng lẻ như hiện nay khiến dữ liệu dễ bị lộ lọt, BĐ Trường Lưu đề nghị: "Xu hướng là dữ liệu phải được tích hợp đồng nhất, ít đầu mối nắm giữ hơn, để vừa thuận tiện cho người dân, vừa an toàn, giảm thiểu rủi ro bảo mật".

Xử lý ngay khi xảy ra lộ lọt

Đa số BĐ cho rằng thông tin cá nhân như số căn cước, số điện thoại, địa chỉ, hóa đơn điện nước... bị lộ lọt "không phải do ngẫu nhiên". BĐ Cam Yen Phan viết: "Cần đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan… đang nắm giữ dữ liệu dân cư".

Tán thành, BĐ Trường Lưu đề xuất: "Phải có chế tài thật nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, lộ lọt thông tin khách hàng, thông tin người dân…".

Bên cạnh mong muốn dữ liệu cá nhân được bảo vệ tốt hơn, nhiều BĐ đề nghị "người dân cần được thông báo rộng rãi, ưu tiên cập nhật phương án xử lý ngay khi xảy ra lộ lọt thông tin". "Rất ủng hộ đề xuất của các đại biểu về việc bắt buộc thông báo trong vòng 24 giờ cho người dân khi dữ liệu của họ bị rò rỉ. Việc này giúp người dân kịp thời khóa tài khoản, đổi mật khẩu hoặc ngăn chặn các giao dịch bất thường", BĐ Minh Nghĩa bày tỏ.

* Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, chúng ta chỉ nên sử dụng các công cụ AI uy tín, cẩn trọng xem xét quyền truy cập, tuyệt đối không dùng ảnh trẻ em, giấy tờ tùy thân hoặc đăng công khai quá nhiều lên mạng. Tô Thành Bách * Việc lạm dụng các công cụ miễn phí để đăng ảnh đẹp lên mạng có thể khiến người dùng rơi vào tình trạng bị tấn công bằng mã độc hoặc lợi dụng với mục đích giả mạo, lừa đảo. Phạm Sỹ Hiếu



