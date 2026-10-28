TP.HCM kết nối dữ liệu chứng sinh từ bệnh viện, giảm giấy tờ cho dân

Sáng 28.10, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số mang tính tiên phong, sáng tạo và nhân văn nhằm hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam.

Ba mô hình gồm kết nối giao thông công cộng TP.HCM lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID; tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 TP.HCM hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đánh giá 3 mô hình này rất ý nghĩa, mang lại nhiều tiện lợi cho người dân. Theo quy trình hiện hành, sau khi sinh, người dân phải cầm giấy chứng sinh của bệnh viện cấp về địa phương làm giấy khai sinh cho con. Khi sáp nhập địa giới hành chính, việc điền thông tin dễ bị sai sót dẫn đến khi làm thủ tục khác thì phát sinh, phải điều chỉnh.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá 3 mô hình mới áp dụng mang lại nhiều tiện ích cho người dân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hiện TP.HCM áp dụng mô hình tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thí điểm tại 4 bệnh viện lớn gồm: Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung bướu dưới hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Trên cơ sở đó, công chức tư pháp - hộ tịch dễ dàng khai thác, đối soát dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục, hạn chế tối đa việc yêu cầu công dân phải cung cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử bằng bản giấy chính. Giải pháp này góp phần tối ưu hóa quy trình cải cách thủ tục hành chính liên thông, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Trong khi đó, mô hình kết nối giao thông công cộng trên VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu và quản lý lộ trình đi xe buýt, metro, hướng đến mục tiêu 1 vé điện tử chung cho các phương tiện giao thông công cộng của thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng một số sở ngành, doanh nghiệp đồng hành thực hiện nghi thức ra mắt 3 mô hình công nghệ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Còn mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 TP.HCM hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà đã triển khai tại toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM. Các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp, giúp chia sẻ, giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người dân trong lúc tang gia bối rối.

"Điểm chung của 3 mô hình là người dân ở đâu thì chính quyền và dịch vụ của chính quyền có mặt, xử lý kịp thời dựa trên dữ liệu. Chính quyền số, dịch vụ số đi vào từng nhu cầu, nguyện vọng cụ thể, người dân sẽ thấy và ủng hộ", ông Vũ nói.

Mở rộng thêm tiện ích phục vụ người dân

Gợi mở định hướng thời gian tới, Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ cho rằng hiện đã liên thông dữ liệu xe buýt, metro trên VNeID thì sắp tới có thể liên thông các loại hình khác như shipper, taxi, xe du lịch liên tỉnh. Không chỉ đơn vị cung cấp giao thông công cộng của nhà nước mà có thể mở rộng ra khu vực tư nhân, phạm vi hoạt động không giới hạn trong địa bàn TP.HCM mà nên mở rộng ra vùng Đông Nam bộ.

Khi triển khai nhiều dịch vụ sẽ tạo ra hệ sinh thái người dùng lớn, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thanh toán, bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ khác rất muốn được đồng hành. Trên nền tảng thông tin minh bạch, các bên tạo các dịch vụ số ngày càng đa dạng.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sẽ phối hợp các đơn vị hoàn thiện 3 mô hình đang triển khai ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chính quyền số TP.HCM: Từ vé xe buýt trên VNeID đến hỗ trợ khai tử tại nhà

Với mô hình tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu mở rộng ra các bệnh viện, không chỉ bệnh viện công mà cả bệnh viện tư giúp người dân thuận tiện hơn.

Thông qua việc phát triển các tiện ích trên nền tảng số, chính quyền sẽ biết được mức độ hài lòng, không hài lòng với từng dịch vụ. "Khi nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia, chính họ đề xuất những dịch vụ mà trên nền tảng mà Nhà nước cung cấp chưa có", ông Vũ nói thêm và nhận định đây là hành trình của một công dân số trong xã hội số, và chính quyền số phục vụ người dân bằng dữ liệu và công nghệ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sẽ cùng với các đơn vị lắng nghe góp ý của người dân để hoàn thiện 3 mô hình đang triển khai cũng như nghiên cứu các mô hình, tiện ích mới. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn đổi mới, Công an TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị làm những việc thiết thực, có ý nghĩa giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhất cho Đảng bộ, chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.