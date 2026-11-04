Trung tướng Tào Đức Thắng nêu nguy cơ lộ, mất an toàn dữ liệu cá nhân

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel ẢNH: GIA HÂN

Sáng 4.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật Định danh và xác thực điện tử; luật An ninh dữ liệu. Theo trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), việc bảo mật dữ liệu khách hàng rất cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

"Khi người dân thực hiện giao dịch, tương tác trên nhiều nền tảng số thì nguy cơ bị lộ, mất an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân càng gia tăng", ông Thắng nêu.

Để bảo đảm đồng bộ hệ thống luật và bao quát đầy đủ các tình huống, ông Thắng đề xuất điều chỉnh nội dung theo hướng quy định việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng thực hiện theo quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với các biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu tại điều 11, dự thảo luật hiện liệt kê các biện pháp kỹ thuật cụ thể như mã hóa dữ liệu, quản lý khóa mật mã, quản lý truy cập định danh, sao lưu và phục hồi dữ liệu, tiêu hủy dữ liệu an toàn, kiểm tra an toàn dữ liệu.

Song, theo lãnh đạo Viettel, thực tiễn cho thấy công nghệ luôn phát triển và biến đổi liên tục hàng ngày, hàng giờ. "Việc liệt kê cứng các biện pháp kỹ thuật trong văn bản luật dễ dẫn đến tình trạng không theo kịp sự phát triển của công nghệ", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng đề xuất sửa theo hướng lựa chọn áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu được thực hiện trên cơ sở cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu quy định tại điều 9 của luật. Đồng thời, để bảo đảm tính thống nhất với điều 24 luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các luật liên quan, ông đề nghị cân nhắc chỉnh lý theo hướng quy định rõ: Bộ Quốc phòng chủ trì thẩm định an ninh dữ liệu đối với các dữ liệu quân sự, quốc phòng thuộc phạm vi quản lý hoặc do Chính phủ giao.

Sinh trắc học không phải giải pháp duy nhất chống lừa đảo

Băn khoăn với vấn đề sinh trắc học, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM), nêu đến ngày 2.10, ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học cho hơn 175 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân. Nhưng ngày 8.10, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh "sinh trắc học không phải là giải pháp duy nhất chống lừa đảo", ông Nhân cho hay.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, luật đang mặc nhiên coi sinh trắc là "thứ khó giả nhất". Song, trên thực tế đã có nhiều vụ lừa đảo liên quan đến sinh trắc học bị mạo danh.

Ông Nhân dẫn chứng, tháng 6 năm nay, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán gần 1.000 tài khoản ngân hàng: các đối tượng lấy ảnh chụp sẵn của chủ tài khoản, dựng thành video bằng phần mềm, can thiệp thiết bị, đưa vào thay camera để qua mặt sinh trắc của nhiều ngân hàng.

"Mật khẩu bị lộ thì đổi được, thẻ bị mất thì khóa được, còn khuôn mặt bị lộ thì cả đời không đổi được. Mà khuôn mặt, giọng nói của mỗi chúng ta nằm sẵn trên mạng xã hội. Chúng ta đang có một chiếc chìa khóa treo sẵn ngoài cửa, rồi luật lại đặt nó vào vị trí là chìa khóa chính", đại biểu Nhân lo ngại.

Một bất cập khác, theo đại biểu, là khi kẻ gian dùng ảnh, video giả vượt qua mức độ 3, kết quả xác thực ở mức cao nhất lại trở thành chứng cứ bất lợi đầu tiên cho chính người bị hại. Trong khi người bị hại có nguy cơ phải tự chứng minh: mình không phải là mình.

Đại biểu đoàn TP.HCM đặt câu hỏi: Vậy một bà cụ ở vùng sâu, vùng quê bị chiếm đoạt tài khoản sẽ chứng minh bằng cách nào? Và phải chăng, mức xác thực càng cao thì người dân càng khó đòi lại công bằng?

Theo ông Nhân, một thông tin rất mừng là hôm qua 3.11, Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip bảo mật do kỹ sư Việt Nam thiết kế, tích hợp thuật toán mật mã quốc gia, định hướng đưa vào thiết bị chữ ký số và chip định danh. Ảnh khuôn mặt có thể bị chụp lại, còn khóa mật mã trong chip thì không lấy ra được; chip do mình làm chủ thì mình tự kiểm chứng được đến tận lõi của nó.

Trên cơ sở này, ông Nhân kiến nghị bắt buộc áp dụng xác thực định danh mức độ 3 cho giao dịch thuộc danh mục rủi ro cao. Mức độ 3 phải có yếu tố sở hữu gắn với phần cứng như chip trên thẻ căn cước, không chỉ dựa vào camera và tin nhắn trên cùng một chiếc điện thoại: điện thoại bị can thiệp thì cả gương mặt qua camera lẫn mã OTP gửi về máy đều không còn đáng tin.